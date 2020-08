France: l’ex-adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard, visé par une enquête pour viol

Christophe Girard, ex-adjoint à la culture à la maire de Paris, est visé par une enquête pour viol. Ces accusations sont portées par un homme âgé d'aujourd'hui 46 ans. Les faits qui vont être examinés par le parquet de Paris remonteraient au début des années 1990.

Dix ans de relation abusive. Aniss Hmaïd, l'accusateur de Christophe Girard a raconté ce qu'il aurait subi au journal américain le New York Times. Il a décrit son histoire avec l'ex-adjoint à la culture de la Ville de Paris : leur rencontre à l'été 1989 en Tunisie alors qu'il n'avait que 15 ans, la première agression sexuelle lors d'un voyage aux États-Unis un an plus tard…

Ces rapports sexuels forcés, Aniss Hmaïd les aurait subi une vingtaine de fois au total. Il raconte qu'en échange il était parfois employé comme domestique par Christophe Girard et qu'il obtenait du travail.

Plainte pour dénonciation calomnieuse

Certains faits dénoncés pourraient être prescrits. Ce sont en tout cas « des accusations graves et sans fondement », selon Christophe Girard qui a l'intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

Adjoint à la mairie de Paris depuis 19 ans, l'homme politique avait été poussé à la démission de son poste il y a un mois. En cause : ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé, quant à lui, de pédophilie.

