Violences conjugales: hausse du nombre de féminicides en France en 2019

Cent quarante-six femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon en 2019, soit 25 de plus que l'année précédente, selon une étude nationale de la police et de la gendarmerie.

Malgré une prise de conscience collective de l'ampleur des violences conjugales, proclamées « grande cause du quinquennat », on dénombre un décès tous les deux jours en France. Parmi les victimes, 146 femmes et 27 hommes. Soit une hausse de 16% par rapport à 2018.

La victime est en général une femme, de nationalité française. Elle est âgée de 30 à 49 ans ou de plus de 70 ans et n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle. L'agresseur, lui, est un homme, neuf fois sur dix. Les féminicides ont souvent lieu après une dispute, pour 31% des cas, ou après une séparation non acceptée dans 20% d'entre eux.

Une année de sensibilisation

L'année 2019 a pourtant été une année de sensibilisation, avec l'organisation d'un « Grenelle contre les violences conjugales » à l'automne dernier. Et des mesures ont déjà été adoptées, comme la généralisation du bracelet anti-rapprochement contre les conjoints et ex-conjoints violents, qui devrait être mis en place dès septembre.

Mais ce n'est pas suffisant pour les associations féministes, qui appellent à des mesures plus fortes. Depuis janvier 2020, 61 féminicides ont été recensés, selon un décompte de ces associations.

Les hommes violents le sont aussi avec les enfants. On devrait aussi améliorer la protection des enfants dans la violence. Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV) Sylvie Koffi

