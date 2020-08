France: des fissures au sein d'Europe Écologie-Les Verts en vue de 2022

Le parti Europe Écologie-Les Verts se retrouve à Pantin, près de Paris, du jeudi 20 au samedi 22 août pour ses Journées d'été. La formation écologiste veut profiter de ses victoires aux dernières élections municipales pour se projeter vers la présidentielle de 2022. Mais tout le monde n'est pas sur la même ligne. Plusieurs figures s'opposent déjà à distance sur la stratégie à suivre. La rentrée des Verts est aussi bousculée par la crainte du coronavirus.

Ils prévoyaient d'accueillir 3 000 personnes à la Cité Fleurie de Pantin, en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Mais face aux risques sanitaires et la menace du rebond de l'épidémie de Covid-19, les écologistes ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Seules 500 personnes pourront se rendre sur le site. Les conférences et les ateliers seront diffusés en direct sur internet. Mais entre les bornes de gel hydroalcoolique et derrière les masques, les « écolos » ont quand même l'intention de surfer sur leurs succès aux municipales.

Duel à distance Jadot-Piolle

Michèle Rubirola, Grégory Doucet, Pierre Hurmix et Anne Vignot, respectivement élus nouveaux maires de Marseille, Lyon, Bordeaux et Besançon, seront mis à l'honneur ce jeudi 20 août pour l'ouverture des Journées d'été. Une vitrine pour l'état-major d'Europe Écologie les Verts, et un tremplin aussi vers la présidentielle de 2022. Mais les vieux démons sont peut-être de retour.

Le poison des divisions menace avec le duel à distance entre Yannick Jadot et Eric Piolle. Quand le premier, eurodéputé, veut partir maintenant et en solo vers la présidentielle, le second, maire de Grenoble, entend d'abord créer des alliances avec le reste de la gauche. Eric Piolle va d'ailleurs s'offrir un happening médiatique vendredi 21 août : il s'affichera aux côtés du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

