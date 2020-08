France: les lithographies du ministre Olivier Dussopt dans le viseur de la justice

En France, le domicile d'un membre du gouvernement, Olivier Dussopt, a été perquisitionné par la police mardi 18 août. Cette perquisition s'est tenue dans le cadre d'une enquête pour corruption, prise illégale d'intérêt et favoritisme. Le ministre aux Comptes publics a, en effet, reçu en 2017 deux lithographies offertes par une entreprise de la ville dont il était alors maire.

Deux lithographies, oeuvres du peintre français contemporain Gérard Garouste, estimées à 2 000 euros : ce sont les cadeaux reçus en janvier 2017 par Olivier Dussopt, alors député-maire d'Annonay, en Ardèche. Deux cadeaux offerts par un cadre local de la Saur, l'un des leaders du marché de l'eau en France.

Le problème, c'est qu'Olivier Dussopt a reçu ces deux oeuvres quelques jours seulement après l'annonce d'un partenariat entre sa commune et le groupe industriel. Voilà pourquoi l'homme politique se retrouve dans le collimateur du parquet national financier, qui a ouvert une enquête et a donc ordonné à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales de procéder à une perquisition à son domicile.

« Bien qu'il n'y ait rien de répréhensible, j'ai restitué les lithographies »

Après ses mandats locaux et régionaux, Olivier Dussopt est entré au gouvernement, d'abord fin 2017 en tant que secrétaire d'État en charge de la fonction publique dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Mi-mai, le site d'information Mediapart révélait cette affaire embarrassante de cadeaux, provoquant ainsi l'ouverture d'une enquête par le parquet nationale financier.

Cela n'a pas empêché Olivier Dussopt de prendre un peu plus de galon récemment : depuis le 6 juillet, il est ministre délégué en charge des Comptes publics dans le gouvernement de Jean Castex. Avant cette promotion, Olivier Dussopt expliquait ne pas avoir déclaré ces lithographies car il en « ignorait la valeur ». Pour rappel,tout cadeau de plus de 150 euros doit être déclaré au déontologue de l'Assemblée nationale.

« Le parquet poursuit les vérifications qu'il souhaite faire. C'est normal et cela permettra de démontrer qu'il n'y a rien à me reprocher. J'ai restitué il y a plusieurs semaines les lithographies. Bien qu'il n'y ait rien de répréhensible, j'ai préféré les restituer pour clore cette polémique », a déclaré le ministre délégué à l'AFP. D'après Mediapart, une perquisition a également eu lieu mardi et ce mercredi 19 août dans les locaux de la Saur.

