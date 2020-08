La Nuit aux Invalides pour découvrir le monument et Paris en son et lumière

Audio 01:11

La Nuit aux Invalides permet de découvrir ce monument et Paris tout l'été (photo d'illustration). JOEL SAGET / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est un des monuments emblématiques de Paris. L'hôtel des Invalides abrite le tombeau de Napoléon. Il a été construit sous Louis XIV pour héberger les soldats blessés au combat. Tout l'été et jusqu'au 29 août du mardi au samedi, un spectacle sons et lumières se déroule dans la cour d'honneur. Cette huitième édition met l'histoire de Paris et du monument à l'honneur.