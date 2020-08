Une jeune musulmane amoureuse d’un chrétien tondue et frappée par sa famille à Besançon

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et ministre des cultes, a très vite réagi sur Twitter. Il s'est dit «profondément choqué de cet acte de torture sur cette jeune fille âgée de 17 ans». REUTERS

A Besançon, une adolescente de confession musulmane a été tondue et frappée par les membres de sa famille. En cause, sa relation amoureuse avec un jeune chrétien. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelé aux sanctions les plus sévères.