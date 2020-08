France: face aux Verts, Éric Dupond-Moretti défend la politique du gouvernement

Il avait fait polémique en les traitant d'« ayatollahs », le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a pourtant répondu à l'invitation des Verts et est venu débattre avec eux samedi après-midi à Pantin sur le site de leurs « Journées d'été ». Un débat qui s'est déroulé dans le calme et durant lequel le ministre a également tenu à défendre la politique écologique du gouvernement.

Il les avait qualifiés « d'ayatollahs », les écolos n'avaient pas du tout apprécié, alors face à eux, le ministre tient d'abord à s'expliquer.

« Quand je lis que j'ai traité les écologistes d'ayatollahs, c'est faux, affirme-t-il. Ce que j'ai dit en revanche, c'est qu'il y a des extrémistes, et il y en a partout, et que ceux-là, je les stigmatisais. »

Une demi-heure de débat, Éric Dupond-Moretti se prononce contre la chasse à la glu à titre personnel, promet qu'il va renforcer l'arsenal contre les violences faites aux femmes, mais surtout, il tient a défendre la politique écologique du gouvernement.

« Le bilan du président de la République c'est d'abord Fessenheim – je crois me souvenir que vous apparteniez à la majorité, ça n'a pas été fait, c'est lui qui l'a fait. C'est également les centrales charbon... »

« Tout ça n'est pas fait, malheureusement », rétorque un militant présent.

Pas de crime d'écocide à l'étude – comme le souhaiteraient ses interlocuteurs – mais le ministre s'engage sur un « délit » et prend date pour l'an prochain : « On est pris par le temps, mais à la prochaine université d'été je reviens. On aura plus de temps. »

« Et on espère que vous aurez plus de résultats entre les deux et qu'il ne faudra pas attendre l'an prochain pour attendre d'avoir cette discussion », insiste une militante sous les applaudissements.

Pas mécontents de leur coup politique, les écolos qui ont réussi a faire venir le ministre; pas mécontent non plus Éric Dupond-Moretti qui au nom du gouvernement envoie ainsi directement des messages à l'électorat écologiste.

