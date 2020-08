Masques, indemnités: Jean-Michel Blanquer précise les modalités d’une rentrée pas comme les autres

Tous les adultes devront porter un masque à l'école, y compris les enseignants de maternelle. C’est notamment ce qu’annoncé le ministre de l'Éducation, ce mercredi 26 août, lors de sa conférence de presse de rentrée.

« En juillet, nous avions envisagé quelques exceptions mais nous avons préféré ne pas maintenir ces exceptions. Tous les adultes portent le masque et les enfants le portent à partir de la classe de 6e », a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Le protocole sanitaire, élaboré en juillet avant le rebond épidémique, « est simple et clair, il n'a pas vocation dans ses grands principes à varier », a aussi déclaré le ministre de l’Éducation. Assoupli pour permettre la rentrée de tous les élèves français mardi prochain, ce protocole a simplement varié la semaine dernière pour imposer le port du masque à partir du collège.

« Il pourra y avoir, en fonction de l'évolution de la situation, des adaptations », a redit le ministre, évoquant des mesures « ciblées » sur tel ou tel territoire après décision des recteurs, préfets et autorités régionales de santé. « S'il devait y avoir des mesures hybrides », c’est-à-dire un enseignement à distance conjugué à un enseignement physique, ou « de confinement, nous nous tenons prêts », a dit M. Blanquer. Mais pour cette rentrée, « nous n'en sommes pas là ».

Une prime de 450 € aux directrices et directeurs

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé mercredi qu'une indemnité exceptionnelle de 450 euros serait versée aux directeurs et directrices d'école d'ici la fin de l'année. « Les directeurs d'école, nous devons les aider et les accompagner , a dit le ministre. Cela passe par un allègement des tâches administratives mais aussi par une plus grande reconnaissance financière. » Cette prime avait été décidée début juillet mais son montant n'était pas connu.

Jean-Michel Blanquer a par ailleurs insisté mercredi sur l'importance de revaloriser les salaires des enseignants. « Avec l'aval du Premier ministre et du Président de la République, nous avons préparé un budget pour 2021 qui nous permettra de consacrer 400 millions d'euros en moyenne pour l'année prochaine à l'amélioration de la rémunération des professeurs », a-t-il annoncé. L'an dernier, le ministre avait annoncé son intention de consacrer 500 millions d'euros à ces revalorisations pour 2021.

( Avec AFP )

