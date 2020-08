Premier anniversaire des collages féministes: «avec les collages, on refuse de se taire»

Un an après le début du mouvement, les membres du collectif Collages féminicides disent être entre 1500 et 3000 à Paris.

En août 2019, des messages dénonçant les féminicides et les violences faites aux femmes apparaissaient sur les murs des grandes villes. Un an plus tard, les slogans écrits à l’encre noire et affichés par des militantes féministes sur ces mêmes murs font partie du paysage urbain.

Depuis un an, impossible de les louper. Les messages féministes affichés sur les murs pullulent dans toutes les villes de France. La banlieue parisienne n’échappe pas à cette règle. « Elle le quitte, il la tue », « Ma jupe n'est pas une invitation » ou encore « On ne veut plus compter nos mortes », peut-on lire sur les murs autour d’une station de métro. « Depuis le temps qu’on voit ces slogans, on a l’habitude. C’est une bonne chose et pour faire passer des messages, défendre les droits des femmes et leurs libertés, c’est important », se réjouit Youss, qui discute avec ses amis autour d’un narguilé. « Au début ça peut surprendre, mais tout le monde peut s’exprimer. C’est une manière comme une autre de le faire », ajoute un autre de la bande d’amis.

Entre 1500 et 3000 colleuses

À quelques centaines de mètres, ils ne se doutent pas que des militantes s’affairent en coulisses. Camille Lextray et Eva-Luna Tholance préparent « un collage ». Le collage, c’est cette action qui consiste à afficher ces messages sur les murs. « Il y a trois étapes dans les collages. D’abord, les choix des slogans. Ensuite, leur écriture et la préparation de la colle. Enfin, aller dans la rue, trouver un bon mur et afficher nos messages », détaille Camille Lextray.

Cette militante féministe de 24 ans membre du collectif Collages Féminicides est l’une des premières colleuses parisiennes. « On était une quinzaine au début. Aujourd’hui, à Paris, on est entre 1500 et 3000 colleuses », continue-t-elle. Assise à même le sol, elle finalise un de ses slogans. « Il ne faut pas beaucoup de matériel ! De la peinture noire acrylique, des feuilles blanches et de la colle. C’est tout simple. C’est en partie pour ça que ça marche », s’amuse la jeune femme.

« On s’est enlacées et elle m’a remerciée »

Mais si ces collages sont un succès, c’est aussi - et surtout - parce qu’ils ont une grande portée symbolique. « On m’a appris à être sage, discrète, docile, à ne pas me faire remarquer. Avec les collages, c’est l’inverse », se félicite Camille Lextray. Car c’est bien de cela dont il s’agit avec cette initiative. Lutter contre les violences faites aux femmes, dénoncer les féminicides et agir pour l’égalité des sexes et des genres.

Après avoir écrit leurs messages et préparé la colle, Camille et Eva-Luna arpentent désormais les rues d’une cité pavillonnaire. Sceau de colle dans une main, feuilles dans l’autre, elles sont à la recherche « du bon mur » pour pouvoir coller leurs slogans du jour : « Est-ce que ton violeur est en prison ? », « Gouvernés par la culture du viol » ou encore « 62 féminicides en 2020 » (au 21 août 2020).

Pour Eva-Luna Tholance, cette action dépasse le simple affichage de messages. « Avec les collages, les femmes qui souffrent savent que d’autres personnes partagent leur douleur. Qu’elles sont soutenues et qu’elles ne sont pas seules », s’émeut-elle. « Je me souviens d’un soir où nous collions devant l’hôtel Matignon. Les policiers sur place nous ont verbalisées. Une femme passait, s’est arrêtée. Je suis allée la voir, nous avons discuté. Elle m’a expliqué qu’elle sortait d’une relation abusive. Qu’elle souffrait. On s’est enlacées et elle m’a remerciée », lâche Eva-Luna Tholance, encore bouleversée par ce moment.

Après une bonne heure de préparation, Eva-Luna et Camille finissent l’écriture de leurs slogans. RFI/Stéphane Geneste

« Coller, c’est cathartique »

Néanmoins, même si pour beaucoup, ces collages font partie du paysage, certains peinent encore à les accepter. Alors que Camille et Eva-Luna ont trouvé un mur sur lequel afficher un de leurs messages du jour, deux hommes, à une cinquantaine de mètres, regardent la scène, visiblement agacés. « Là, je les ignore. Parfois, il peut nous arriver de dialoguer pour faire de la pédagogie. Mais là, je n’ai pas envie, c’est perdu d’avance », soupire Camille. « Ça demande du courage de le faire. Au début, on n’a pas l’habitude. C’est extrêmement perturbant d’avoir des regards qui se fixent sur nous, mais on s’y fait rapidement », précise la jeune femme.

Comme elle, chaque soir, elles sont des milliers à faire entendre leurs voix et continuer à dénoncer les féminicides et les violences faites aux femmes. « On s’inscrit dans une logique historique. Les murs ont toujours été un espace de liberté et d’expression pour nous, les femmes. Olympe de Gouges utilisait des placards pour diffuser ses idées. Les suffragettes avec des bannières et des affiches. Nous, avec des slogans », se réjouit Camille Lextray. « Le fait de coller dans l’espace public, c’est un exutoire. C’est cathartique. Avec les collages, on refuse de se taire », conclut-elle, déterminée.

