Luttes féministes: le Mouvement de libération des femmes a 50 ans

Non-mixte et indépendant, le Mouvement de libération des femmes (MLF) a participé à l’amélioration de la condition des femmes dans l’histoire du XXe siècle en France. De nombreuses avancées ont eu lieu depuis sa création, de la légalisation de l’avortement jusqu’à de nouvelles façons de lutter pour les droits des femmes. Il fête aujourd’hui, mercredi 26 août, ses 50 ans.

Paris, 26 août 1970. Sous l’Arc de triomphe, une dizaine de femmes déposent une gerbe de fleurs « à la femme du soldat inconnu ». Sur leurs banderoles, on peut lire : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme » ou encore « Un homme sur deux est une femme ». Cette première sortie médiatique s’inscrit en solidarité avec la grève des femmes américaines qui célèbrent ce jour-là le cinquantième anniversaire du suffrage féminin aux États-Unis, et signe les débuts d’un mouvement qui va révolutionner la France.

C’est dans la foulée du mouvement de Mai 1968 – et en opposition à l’invisibilisation des femmes dans celui-ci – que le Mouvement de libération des femmes (MLF) voit le jour, fondé entre autres par Antoinette Fouque, Monique Wittig et Josiane Chanel. Le MLF est le fruit du regroupement de différentes associations féministes, et rapidement, des petits groupes appartenant à différents courants se forment au sein du mouvement. Antoinette Fouque crée par exemple le collectif « Psychanalyse et politique » à travers lequel elle revendique une « libido utérine » en opposition à la théorie freudienne, et tente de la faire exister sur la scène politique. Les groupes peuvent aussi émaner des dissensions qui existent : l’homosexualité et la condition des femmes lesbiennes, par exemple, ne sont pas prioritaires au sein du MLF, si bien qu’en 1971, le Front homosexuel d’action révolutionnaire se forme au sein du mouvement, pour tenter de contrer l’invisibilisation des femmes lesbiennes.

Le mouvement donne naissance à la première maison d’édition de femmes en Europe en 1973, qui sera suivie, en 1974, par l’ouverture de la première librairie des femmes à Paris. Les militantes se lancent également dans la diffusion de publications collectives pour partager leurs idées : Le Torchon brûle, journal du mouvement, est édité entre 1971 et 1973.

Les groupes qui constituent le MLF divergent sur des questions stratégiques et politiques, mais tous se retrouvent pour des actions communes autour du droit à l’avortement, de la libération des corps ou contre les violences conjugales. Des combats portés par des personnalités publiques et politiques qui marquent l’Histoire.

L’une des premières actions du MLF est de soutenir la grève de la faim entamée par les pensionnaires du foyer pour adolescentes enceintes de Plessis-Robinson en banlieue parisienne, en 1971. Simone de Beauvoir va à leur rencontre, accompagnée de journalistes, pour dénoncer les conditions de vie de ces jeunes filles qui ont entre 13 et 17 ans : exclusion scolaire, marginalisation, maltraitance.

En 1971 également, de nombreuses militantes du Mouvement de libération des femmes signent le « Manifeste des 343 ». Rédigé par Simone de Beauvoir, publié dans Le Nouvel Observateur, ce manifeste regroupe les signatures de 343 femmes, dont des personnalités comme Catherine Deneuve, qui affirment avoir avorté, et s’exposent ainsi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la prison. Lorsque le procès de Bobigny éclate en 1972, le MLF milite aux côtés de Gisèle Halimi qui défend alors une adolescente jugée pour avoir avorté à la suite d’un viol. C’est finalement en 1974 que la loi dépénalisant l’avortement, portée par la ministre de la Santé, Simone Veil, est votée à l’Assemblée pour une durée provisoire de cinq ans. Le 6 octobre 1979, le MLF co-organise une marche pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse qui rassemble des dizaines de milliers de manifestantes à Paris, dans la foulée de cet évènement, la loi Veil devient définitive.

L’influence du Mouvement de libération des femmes pousse la société à se transformer et à revoir ses valeurs tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Les avancées féministes pour les droits des femmes sont encouragées par le mouvement, comme en 1974, lorsque le premier secrétariat d’État à la Condition féminine est créé en France, à la tête duquel est placée la journaliste Françoise Giroud. Le remboursement de l’interruption volontaire de grossesse est autorisé en 1982 sous l’impulsion d’Yvette Roudy, alors ministre des Droits des femmes. La loi Roudy votée en 1983 impose aussi l’égalité des hommes et des femmes dans les institutions politiques.

Des divisions en héritage

En 1979, une polémique éclate : Antoinette Fouque dépose le sigle du mouvement et crée une association du même nom. Certaines militantes fustigent ce geste qu’elles qualifient d’appropriation du mouvement par une poignée de personnes. Antoinette Fouque assure par la suite que son intention était d’empêcher MLF de tomber dans l’oubli. L’institutionnalisation des dynamiques féministes apportée par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, avec l’élection de François Mitterrand, et la création du ministère délégué aux Droits de la femme, ainsi que les divisions au sein du mouvement qui prennent de l’ampleur, mettent à mal l’influence du MLF.

Aujourd’hui, l’héritage du MLF dans les luttes féministes existe mais reste léger. Les actions et l’histoire du MLF ne sont pas enseignées à l’école, si bien que les nouvelles générations de militantes doivent souvent construire leur féminisme seules et s’éduquent à propos des combats actuels sur les réseaux sociaux en priorité, à travers les comptes pédagogiques sur Instagram, Twitter et Facebook, ou grâce aux podcasts et aux articles. Même si les slogans et l’hymne du MLF sont repris en manifestation, les jeunes féministes prennent une certaine distance avec le mouvement souvent perçu comme considérant trop peu les autres discriminations faites aux femmes, telles que le racisme ou l’homophobie. C’est dans les méthodes que l’héritage du Mouvement de libération des femmes transparaît le plus. Les actions fortes et médiatiques portées par le MLF perdurent dans les luttes féministes d’aujourd’hui, au travers de mouvement comme les Colleuses, les Femen ou La Barbe. Une manière d’occuper l’espace public, pour porter les revendications aux yeux de tous.

