France: la droite fait sa rentrée politique en ordre dispersé

Comme la gauche, la droite fait sa rentrée en ordre dispersé avec en ligne de mire la présidentielle de 2022. Ce samedi, deux ténors de droite tiennent, chacun de leur côté, leur propre rassemblement.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Mennecy, Anne Soetemondt

C’est chez elle en Ile-de-France, dans la région qu’elle dirige et qu’elle aimerait continuer à présider après les régionales de l’année prochaine, que Valérie Pécresse a fait sa rentrée, et un pas de plus vers 2022. Devant plus d’un millier de personnes membres de « Libres! », son mouvement, Valérie Pécresse a attaqué le gouvernement. Elle a notamment abordé le sujet de la sécurité.

« Je ressens le devoir de parler plus fort encore. Je ressens comme jamais l’impérieuse nécessité de construire avec vous un avenir qui n’est pas écrit d’avance. Le temps est peut-être venu de faire entendre la voix d’une femme libre », a-t-elle clamé devant ses supporters.Des mots qui ont résonné avec ceux de Xavier Bertrand, un autre présidentiable de droite, comme une manière de lancer le match de 2022.

La droite en quête d’un candidat

Symbole d’un parti qui s’agite à un an et demi de la présidentielle, Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, faisait lui aussi sa rentrée à quelques centaines de kilomètres de là, à la Baule.

Lors de ce rendez-vous, M. Retailleau devrait le répéter : s’il y a une primaire à droite pour désigner le candidat en 2022, il sera candidat. Lui et Valérie Pécresse se retrouveront le week-end prochain pour la rentrée officielle du parti avec un autre présidentiable de droite, François Baroin

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne