Tour de France dans la roue de Pierre-Luc Périchon: «Une vraie patinoire»

Pendant la durée de ce Tour 2020, RFI aura un fil rouge, un envoyé spécial au cœur du peloton : le coureur de Cofidis Pierre-Luc Périchon. Aujourd’hui, l’équipier de Guillaume Martin et d’Elia Viviani, 5e « Grande Boucle » au compteur, revient sur une première étape chaotique, marquée par la pluie et des chutes en cascade.

« On n’a pas été surpris, on avait parlé au briefing des conditions climatiques et du risque que représentaient ces routes, très fréquentées le long de l’année et sèches depuis assez longtemps. Dans ces cas-là, quand il y a des averses et des taches d’essence laissées par les voitures, ça devient une vraie patinoire. Contrairement à beaucoup d’autres, je ne suis pas tombé mais j’ai bloqué deux fois la roue arrière, sans le vouloir, c’était vraiment dangereux. Dans le peloton, il y a eu des discussions et certaines équipes ont proposé de neutraliser la course dans les deux dernières descentes, avant la partie finale de 25km jusqu’à l’arrivée. C’était une démarche intelligente, surtout pour une première étape, parce qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner.

Aujourd’hui (samedi), je devais protéger Guillaume Martin (ndlr : le leader de l’équipe, passé entre les gouttes, malgré une belle frayeur), et en fin d’étape, je suis venu filer un coup de main aux copains pour le sprint d’Elia Viviani (6e de l’étape). Concernant l’ambiance, en dehors du départ, où des barrières occultantes nous séparaient du public, c’était finalement plutôt sympa. Les gens étaient au rendez-vous dans les montées et le tracé urbain en circuit permettait aux spectateurs de nous voir passer plusieurs fois. Par rapport à la présentation des équipes, qui avait dû se tenir devant une assistance très réduite jeudi soir, j’ai trouvé qu’enfin, on était rentrés dans l’événement. Il y a un juste milieu entre le vrai Tour de France et un Tour de France à huis-clos, on y est, et c’est une bonne chose pour le cyclisme. »

Séparés du public par une barrière, les coureurs l'équipe Ineos-Grenadier se préparent avant le départ de la première étape du Tour de France 2020. RFI/Thomas de Saint-Leger

