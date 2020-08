France: la délicate rentrée scolaire pour les étudiants étrangers

En France, les universités et les grandes écoles ne veulent pas laisser tomber les étudiants étrangers.

Comme tous les ans, la France accueille plusieurs milliers d'étudiants (358 0000) venus du monde entier. Cette année, la rentrée 2020 se fait dans un contexte de crise sanitaire qui rend difficile les démarches depuis les pays d'origine pour s’inscrire. À l'École supérieure de commerce de Pau, dans le sud-ouest de la France, tout est fait pour faciliter la venue des étudiants étrangers, notamment ceux en provenance de pays africains.

Les consulats de France à l'étranger ont repris il y a moins de 2 semaines l'instruction des demandes de visa étudiants qui étaient suspendus depuis de début de l'épidémie de coronavirus.

Joël Kouakou Kouassi, un Ivoirien de 27 ans, est admis à l'ESC de Pau. Il est encore en Côte d'Ivoire, mais sa future école l'accompagne dans ses démarches administratives.

« Je suis étudiant admis au cycle pré-Master Grande École et donc pour les différentes démarches, d'abord l'entretien à Campus France et après la demande de visa pour laquelle il est nécessaire d'avoir un logement. L'école, elle m'a aidé à trouvé un logement en France avant mon arrivée, et finalement j'ai pu avoir un logement en résidence universitaire sur proposition de l'école. »

Une fois le contrat signé par l'école, une attestation de résidence est envoyée à Joël Kouakou Kouassi qui peut alors déposer une demande de visa. En attendant, l'école prépare les futurs étudiants internationaux à connaître les mesures sanitaires en vigueur en France.

« L'école de Pau va envoyer à chaque étudiant une brochure sur les mesures à adopter pour réduire la propagation de la maladie et également une brochure sur les différentes démarches à suivre une fois que l'étudiant arrive en France. »

Une plateforme d'inscription pédagogique permet aux étudiants étrangers de procéder à une inscription en ligne. En cas de retard, l'ESC Pau a prévu des cours à distance afin que les étudiants internationaux ne ratent aucun module de formation.

