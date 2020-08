Le groupe français Veolia à la conquête de Suez pour créer un géant de l’environnement

Veolia, le numéro un mondial des services à l'environnement, a fait dimanche soir une offre de près de 3 milliards d’euros à Engie afin de lui racheter la quasi-totalité de ses parts dans Suez, en sachant qu’Engie détient 32% de Suez. Le mariage de ces deux géants des services aux collectivités locales, s’il a lieu, donnerait naissance à un groupe puissant dans la gestion de l’eau et des déchets dans le monde.

« Nous créons le groupe pour le monde d’après », s’est félicité Antoine Frérot, insistant sur la nécessité de s’adapter à latransformation écologique. Le patron de Veolia souhaitait depuis longtemps mettre la main sur son grand rival, Suez, numéro deux du secteur pour la gestion de l’eau et des déchets. Son ambition pourrait bien se réaliser si Engie accepte son offre de rachat de 29.9% de ses parts dans Suez, pour 2,9 milliards d’euros.

De son côté, Engie, lui, recentrerait ses activités sur l’énergie. Cette transaction devra d’abord obtenir l’aval des autorités de la concurrence. Veolia compte ensuite lancer une offre publique d’achat, pour acquérir les actions restantes de Suez dans l’eau et les déchets.

Veolia et Suez représentent à eux deux 45 milliards d’euros de chiffre d’affaire, dans un secteur de plus en plus concurrentiel à l’international à cause de la montée en puissance de groupes régionaux. L’union des deux champions de l’eau en France représenterait moins de 5% du marché mondial.

Face à cette annonce, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a déclaré qu’il sera vigilant aux engagements en matière de maintien de l’emploi en France. Suez, ce sont 30 000 emplois en France et 90 000 au total dans le monde.

