Tour de France: sur le podium, l’hôtesse est (aussi) un hôte

C’est une des nouveautés de cette 107e édition du Tour de France. Pour la première fois de l’histoire, les vainqueurs d’étapes et porteurs de maillots distinctifs (jaune, blanc, vert et à pois) sont encadrés sur les podiums par une hôtesse… et un hôte. Une décision sensée moderniser l’image de la course et abolir certains clichés.

« Je vous ai vus hier, et je me suis dit : P*** qu’est-ce qu’ils sont biens les mecs. Enfin moi non plus j’étais pas mal à 18 ans. Et attendez, il faut que je vous raconte mon anecdote avec Stéphanie de Monaco… »

Ecouter les histoires des uns, orienter les autres, donner un masque à une femme qui a vu le mistral emporter le sien, c’est aussi ça le métier d’Alan, hôte pour la marque Leclerc, partenaire du maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. Car avant le podium protocolaire et les caméras, comme ses autres comparses hôtes et hôtesses, le jeune homme, yeux bleus et coupe soignée, accueille les invités dans un kiosque dédié. « On pense que notre fonction se limite à l’apparition sur la ligne d’arrivée, mais non, il y a toute une journée de travail avant, explique ce mannequin professionnel. Aujourd’hui, on parle pas mal de nous et ça permet de dépoussiérer l’image d’hôte ou d’hôtesses, d’en finir avec le cliché de la potiche. »

Promouvoir la mixité

Si on parle tant d’eux cette année, c’est que pour la première fois sur le Tour, des hommes accompagnent les femmes sur le podium, « et c’est tant mieux, rigolent deux amies, nous aussi on a le droit d’en profiter ! ». Dans le contexte sanitaire, la performance est un peu ternie par les masques et les restrictions d’accès aux aires d’arrivée, limitée à une faible affluence. Contrairement aux années précédentes, les hôtes et hôtesses n’aident pas non plus le coureur à enfiler son maillot distinctif, sans parler de la traditionnelle bise, de toute façon en sursis car jugée rétrograde par certains. Qu’importe les conditions, pour Alan, l’expérience est gratifiante, un peu stressante aussi : « On représente une grande marque, on passe devant des millions de personnes à la télévision, ça n’est pas rien ! Et puis, nous avons un rôle, nous sommes aussi porteurs d’un message pro-mixité », ajoute notre hôte qui s’est senti « très fier », mais aussi un peu « épié » au soir de sa première.

Premier hôte du Tour de France, Alan se confie Thomas-Sean de Saint Leger

Pas de concurrence filles-garçons

Cette nouveauté, qualifiée par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme d'« évolution, qui ne remet surtout pas en cause le rôle des hôtesses », a été diversement appréciée par plusieurs coureurs importants du peloton, attachés aux traditions. Elle est aussi synonyme de places en moins pour celles qui avaient l’habitude de passer l’été sur les routes du Tour. Pourtant, pas question de concurrence malsaine entre garçons et filles, jure Alan : « J’ai été super bien accueilli, les anciennes m’ont donné plein de petits conseils simples mais efficaces », explique celui qui n’a qu’un seul objectif sur ces trois semaines : « éviter la gaffe, l’accroc, l’imprévu ». Au pire, il aura toujours le masque pour se cacher.

Alan, hôte podium, aux côtés du maillot à pois Fabien Grellier, au soir de la première étape du Tour de France, à Nice. ASO

