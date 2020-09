France: une rentrée scolaire pas comme les autres

Plus de 12,3 millions d'élèves sont retournés ce mardi à l'école, certains après plusieurs mois d'interruption. Une rentrée hors norme, placée sous le signe du Covid-19. Les précautions sanitaires sont connues, le masque est obligatoire pour les élèves à partir de 11ans.

Publicité Lire la suite

« C'est presque une rentrée normale », a fait valoir Jean Castex en visite dans une école de Châteauroux (Indre). Le Premier ministre a mis en avant sa « sérénité » et assuré que tout était « prêt » pour faire face au coronavirus.

« Toutes les écoles, collèges et lycées ouvrent » ce mardi, a assuré un peu plus tôt le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sur RMC-BFM TV.

Pour permettre à l'ensemble des élèves français de reprendre les cours malgré l'épidémie de coronavirus, le protocole sanitaire qui régit les écoles avait été allégé fin juillet. Depuis, face à la recrudescence de l'épidémie, des ajustements de taille ont été décidés, notamment le port du masque pour tous les enseignants et tous les élèves à partir du collège.

Pour cette rentrée, les gestes barrières sont donc plus que jamais à l'ordre du jour. La distanciation physique devra, elle, être recherchée dans la mesure du possible, mais elle ne sera pas obligatoire. Si la situation sanitaire se détériore dans certaines zones, le protocole sanitaire pourrait se durcir et obliger à une limitation plus stricte du brassage des élèves ou à une réduction de la taille des classes, voire des fermetures.

En cas de symptômes, des tests seront réalisés pour remonter la chaîne de contamination et prendre des mesures d'isolement, a précisé le ministre. Le gouvernement a indiqué mardi étudier un dispositif permettant, sous conditions, à un parent d'arrêter de travailler en cas de fermeture de la classe de son enfant à cause du Covid-19, mais souligne privilégier des solutions alternatives.

► REPORTAGE

Laurence Théault était ce matin devant le collège George Sand à Paris dans le 13e arrondissement, où elle a recueilli les impressions des collégiens de 6e, tous masqués, ainsi que celles de leurs parents.

Reportage dans un collège parisien Laurence Théault

(Édition spéciale) La rentrée masquée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne