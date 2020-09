Tour de France: l’absence remarquée des supporters colombiens

C’est une absence qui ne passe pas inaperçue : en raison des restrictions de voyage, les spectateurs et les journalistes colombiens ne sont pas sur les routes du Tour de France cette année. Un coup dur pour les coureurs du pays, privés de supporters bruyants et passionnés, mais aussi pour l’ambiance générale.

On n’y croyait plus, alors quand on a vu un grand drapeau colombien, à Sisteron, ville d’arrivée de la 3e étape, on a d’abord cru au mirage. Et puis, sous l’étendard jaune-bleu-rouge, une petite silhouette s’est dessinée. Voici Fernando, la cinquantaine, qui pour l’occasion a troqué sa soutane de prêtre pour un maillot de l’équipe nationale. Avec un ami, il n’a pas hésité à faire une heure de route depuis Gréoux-les-Bains, où il officie depuis plusieurs années, pour assister au passage de la Grande Boucle : « C’est une chance, une vraie chance, répète-t-il, d’être en France et de pouvoir voir le Tour cette année, quand on pense à tous ceux qui sont restés au pays. C’était important de venir représenter la nation et de soutenir nos coureurs », précise ce fan d’Egan Bernal et de Nairo Quintana.

Le cyclisme, une deuxième religion

Pour Fernando, le prêtre, et pour bon nombre de ses compatriotes, le cyclisme est une deuxième religion. Chaque année, ils sont nombreux à traverser l’Atlantique pour ambiancer les routes françaises. Au pays, les exploits des « scarabées », les coureurs locaux sont toujours suivis avec passion, à la télévision ou à la radio, grâce aux commentaires passionnés des commentateurs du pays. Avec leur débit, leur enthousiasme, et leurs inamovibles chaises de camping, eux aussi sont de véritables personnages du paysage du Tour. Alors cette année, il manque comme une pièce au décor.

Cette absence, c’est aussi un atout en moins pour les cyclistes colombiens, souvent proches de leur public. « C’est différent, c’est sûr, explique Sergio Higuita (EF - Education First), mais j’ai quand même envie de donner le meilleur de moi-même pour les fans qui nous suivent de chez eux à la télévision. En plus, en tant que champion national, je porte le maillot aux couleurs du pays, ça me donne vraiment envie de ne rien lâcher. » Et pour l’instant, ça ne marche pas trop mal: au soir de la troisième étape, les « scarabées » sont 3 dans le top 10 du classement général.

