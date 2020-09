François Bayrou de retour au premier plan de la scène politique française

François Bayrou est nommé ce jeudi Haut-commissaire au Plan et à la prospective. AFP Photos/Eric Feferberg

Texte par : Anthony Lattier

François Bayrou, l'ancien candidat centriste à la présidentielle et éphémère ministre de la Justice au début du quinquennat est nommé ce jeudi Haut-commissaire au Plan et à la prospective. Ce poste sur-mesure s’inspire de l’ex-Commissariat au Plan créé après la Seconde Guerre mondiale. Une récompense pour un très proche du chef de l'Etat et un pilier de la majorité présidentielle.