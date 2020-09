Tour de France dans la roue de Pierre-Luc Périchon: «Dégouté pour Anthony Pérez»

Cette année, RFI a un envoyé spécial au cœur du peloton. Pierre-Luc Périchon, de l’équipe Cofidis, nous livre régulièrement ses impressions sur les sujets du moment. Dans ce deuxième épisode de son journal de bord, l’expérimenté baroudeur français revient sur l’abandon sur chute de son coéquipier Anthony Pérez et sur les précautions sanitaires mises en place cette année sur la course.

Ascenseur émotionnel

« Sur le coup, quand j’apprends à la radio qu’Anthony est tombé, j’étais blême, dégouté, je me suis dit : m*** ! Il avait fait le boulot, il s’était assuré le maillot à pois (ndlr : quelques kilomètres avant sa chute, Pérez était passé premier au sommet d’une côte, s’emparant de la tête du classement des grimpeurs), et puis, plus rien. C’est triste pour lui parce que le Tour, c’est l’objectif d’une saison. C’est triste aussi pour l’équipe : on part à 8 coureurs, on crée des liens, et puis en quelques secondes, on est orphelin d’un coureur. C’est pénible mentalement, mais le plus important c’est qu’Anthony soit en bonne santé, surtout que les premières informations étaient un peu inquiétantes. On a eu des nouvelles récentes plutôt rassurantes et c’est l’essentiel. »

La course cycliste en temps de pandémie, une nouvelle routine

« Il n’y a pas de psychose au sein du peloton, en tout cas pas de changements dans les habitudes des coureurs. On a tous été testés deux fois, six jours et trois jours avant le départ et on doit être re-testés à chaque journée de repos ou au moindre symptôme. En tout, depuis la reprise des courses, début août, j’ai dû y passer une dizaine de fois, ça devient une routine, et ça ne me dérange pas plus que ça. C’est plus difficile d’apprendre à garder nos distances avec le public. Par exemple, on ne doit pas donner nos bidons, et pourtant les gens continuent à nous les demander. C’est un peu frustrant de devoir refuser des choses qui sont d’habitude naturelles pour nous. »

Flagrant délit d’école buissonnière, à Sisteron. Il est 10h30 en ce jour de rentrée et Nino profite des animations du Tour de France avec la complicité de Corinne, la maman... Reportage: la rentrée sur les routes du Tour Thomas-Sean de Saint Leger

