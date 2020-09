France: le plan d’aide à l’embauche au secours des apprentis de la restauration

Le secteur de la restauration a rapidement rouvert après le confirment et cherche désormais de la main-d’œuvre jeune.

Les jeunes ont été parmi les premiers frappés par le Covid-19. Difficile pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail de trouver un emploi. Pour accompagner les jeunes, le gouvernement a déployé un plan d’aide à l’embauche. Dans la restauration, les effets se font déjà sentir.

Journée portes ouvertes dans le Centre de Formation d’Apprentis Saint-Martin, à Amiens. Comme dans une quarantaine de centres de formation dans tout le territoire des Hauts-de-France, les apprentis de demain sont accueillis et guidés vers des entreprises. Les mains dans les poches, en tenue décontractée, Louise entre dans le Centre de Saint-Martin. Elle n’est pas là pour découvrir l’établissement.

Des apprentis rassurés

Louise est venue pour signer son contrat d’apprentissage. En seulement un mois et demi, elle a réussi à trouver un emploi pour les trois prochaines années et vient officialiser son entrée dans le monde de la restauration. « J’ai toujours été intéressée par la restauration, confie-t-elle. J’ai appelé le Centre de Saint-Martin, j’ai eu un rendez-vous deux jours après. On m’a tout de suite dit : "J’ai une entreprise pour toi." Si ça se passe bien, tu es prise. »

Cette embauche rapide est inespérée pour la jeune fille de 20 ans. « Il y a quelques mois, je m'étais dit qu'il me faudrait du temps et que je ne trouverais pas en claquant des doigts. Ça a été le cas au final ! » Un sourire sur le visage, l’Amiénoise se dit rassurée sur son avenir : « Je sais ce que je vais faire pendant trois ans, je suis tranquille. Je n’ai plus peur pour la suite de mon avenir. »

Louise parcourt une à une les pages de son contrat d’apprentissage, relisant les détails. Quelques secondes plus tard, tout est bon, elle signe en bas de la page sous l’œil attentif d’Arnaud Clairet, qui dirige ce Centre de Formation d’Apprentis. Les contrats d’apprentissage s’accumulent aujourd’hui dans son établissement, il n’aurait jamais espéré que cela soit aussi facile : « On s’inquiétait du fait qu’avec le Covid-19, personne ne puisse recruter. Il ne s’est rien passé jusqu’à fin mai, lorsque l’on a rouvert notre CFA. »

Les demandes d'emploi reviennent

Mais l’économie se rouvre et les commerces fonctionnent de nouveau. Le secteur de la restauration redémarre sur les chapeaux de roues et très vite, un besoin de main-d’œuvre se fait sentir.

« On a eu un élan, raconte Arnaud Clairet. Entre le 1er juillet et le 15 juillet, ce sont 15 contrats d’apprentissage qui ont été signés. » Et la dynamique ne semble pas s’arrêter : « Ça reprend à nouveau depuis mi-août, puisque ce matin, on a à nouveau 10 demandes d’emplois, dont 3 qui vont venir ce matin pour officialiser leur contrat de travail qui commence le 1er septembre. »

Pour Arnaud Clairet, ça ne fait aucun doute :les aides à l’embauche allant de 5 000 à 8 000 euros pour les apprentis ont encouragé de nombreux chefs d’entreprise à proposer des places dans leurs rangs.

Le secteur a bien redemarré

Frédéric Barette est l’un d’entre eux. Le matin-même, ce chef restaurateur est venu déposer pas moins de trois offres d’apprentissage. Dans son tablier blanc, il prépare le déjeuner, secondé par ses deux commis de cuisine. Et ce n’est pas le travail qui manque derrière les fourneaux des Orfèvres, son restaurant à quelques pas de la cathédrale d’Amiens.

Le chef a été surpris du redémarrage après le confinement. « J’étais très inquiet par rapport à la réouverture, donc on n'a fait aucune démarche d’emploi. On a rouvert à deux, puis, quatre, cinq et là, je dois trouver trois autres personnes. »

L’aide est bienvenue pour lui, qui s’affaire à terminer ses préparatifs. « Avant, on avait droit à 4 000 euros sur deux ans. Là, c’est 5 000 euros pour les moins de 18 ans et 8 000 euros pour les majeurs. Ça représente quasiment six mois de salaires. Ça aide. Avec les aides du gouvernement, ça va nous aider beaucoup. »

Si les inquiétudes sont diminuées pour les jeunes apprentis du secteur de la restauration, tout n’est pas joué. Ils espèrent que cette embellie se prolongera au-delà de la saison.

