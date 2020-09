Tour de France: «Vous prendrez bien un petit coup de gel?»

Ca n’est pas un scoop : le Tour de France 2020 est une édition particulière, dans un contexte pandémique tendu. Coureurs, publics, suiveurs, toutes les parties prenantes de la Grande Boucle sont soumises à des restrictions importantes. Des opérations de prévention sont également mises en place par l’organisation, comme la distribution de masques et de gel, grâce à des brigades spécialisées.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Privas,

« Respectez les gestes barrières », « N’oubliez pas de porter votre masque ». Sur la ligne d’arrivée des étapes, entre deux messages publicitaires et un point sur la course, les « speakers » officiels du Tour de France sont là pour le rappeler : cette année, pour que la fête en soit une, il y a des précautions à prendre. Drôle d’époque, et drôle d’équipe que celle constituée de Romain et de ses trois jeunes compères. Bonbonne sur le dos, pistolet dans la main, les « Ghostbusters », comme ils sont surnommés, ou les brigadiers anti-Covid, pour faire plus officiel, aspergent de gel hydro-alcoolique des centaines de mains, sur des centaines de mètres, et même un peu plus : « On navigue sur toute la zone d’arrivée, en fonction de la présence de public. Sur les premières étapes, on a marché entre 10 à 13km, avec des sacs de 12 kilos sur le dos, c’est du sport ! », précise Romain, originaire de Saint-Amand Montrond, la ville de Julian Alaphilippe.

L'équipe anti-Covid, première sur la ligne d'arrivée à Privas. RFI/Thomas De Saint-Léger

Une initiative bien acceptée

« Messieurs-dames, un petit coup de gel pour les mains ? » Cette proposition, les brigadiers anti-Covid, payés par un prestataire choisi par l’organisation, la formulent une bonne centaine de fois par jour, et elle est plutôt très bien reçue : « Vu le contexte, c’est normal et rassurant, témoigne une spectatrice, ça nous permet de ne pas oublier que même dans les moments de fête, le danger est présent ». Au passage de Romain et de son équipe, les mains se tendent naturellement : « Les gestes barrières sont rentrés dans les habitudes, relève le jeune homme, il y a des réticents, mais ils ne représentent pas plus de 5/10% des gens que nous croisons, et avec eux, nous n’insistons pas, nous sommes seulement là pour faire de la prévention ». Au grand dam de ceux qui préféreraient recevoir, « de la bière », ou « du Ricard ». Il faisait chaud, c’est vrai, à Privas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne