Covid-19 en France: la flambée des demandes de tests ébranle la stratégie de dépistage

Des personnes font la queue en attendant un test PCR pour le nouveau coronavirus dans un laboratoire médical à Paris, le 4 septembre 2020. Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Avec des laboratoires pris d'assaut par des Français souhaitant se faire tester pour le Covid-19, les délais s'allongent et le traçage des contacts des malades est de plus en plus difficile à réaliser.