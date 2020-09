Coronavirus: près de 9 000 nouveaux cas en une journée en France, un record

La Direction générale de la santé a indiqué, vendredi 4 septembre, que près de 9.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en France lors des 24 dernières heures. C'est un record depuis le début de l'épidémie. La vigilance s'impose toujours.

Il s'agit d'un indicateur journalier qui incite toujours à davantage de prudence et au respect des mesures barrières : 8 975 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en l'espace de 24 heures en France, selon les chiffres publiés vendredi 4 septembre par la Direction générale de la santé.

Cela représente une hausse nette par rapport aux jours précédents. Mercredi et jeudi, on dénombrait un peu plus de 7 000 nouveaux cas en 24 heures. Presque 9 000 nouveaux cas : un record en France depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle.

L'Italie prête à aider la France

Le coronavirus gagne donc du terrain dans le pays : 53 nouveaux clusters ont aussi été détectés. Face à la hausse des cas, l'Italie tend la main à la France. « Dans le pire moment de la pandémie, la France n'a pas fermé ses frontières mais a aidé l'Italie avec des équipements sanitaires. Cela, nous le l'oublions pas », a déclaré le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio.

Plus d'un million de personnes a été testé sur les sept derniers jours en France. Là aussi, on constate une progression du virus : le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion du nombre de personnes testées positives, continue d'augmenter. Il a atteint 4,5% vendredi, alors qu'il s'établissait à 4,4% la veille. Enfin, 473 patients sont hospitalisés en réanimation, dont 46 au cours des dernières 24 heures. Cela fait neuf patients supplémentaires par rapport au chiffre de jeudi.

