François Baroin à la présidentielle ? Ni oui ni non, bien au contraire

Les Républicains ont fait leur rentrée au Port-Marly dans les Yvelines avec un « rendez de la jeunesse » autour de leur président Christian Jacob. François Baroin y a participé. Il s’est livré au jeu des questions-réponses avec les militants mais n’a pas répondu à une question : sera-t-il candidat à la présidentielle ?

La mise en scène était parfaite pour permettre à François Baroin de maîtriser le jeu. C’est d’un militant qu’est venue la question : « Serez-vous candidat à la présidentielle de 2022 ? »

François Baroin s’en est amusé. Il l’attendait et a donc donné sa réponse : « Je ne vais pas répondre. Je le ferai en temps et en heure, en responsabilité et avec la volonté de tout faire pour être un facteur d'union et pas de division. » Le maire de Troyes veut être maître des horloges de son annonce. Ce sera à l’automne, après les élections sénatoriales. Et pas question de céder à la pression : « Ça, faut le savoir, tous les Chiraquiens aiment la pression. »

Jeu des conjectures

Alors en attendant, il faut se livrer au jeu des conjectures et chercher la vérité dans les allusions dont il truffe son propos. La rumeur dit qu’il ne se présentera pas pour préserver sa vie personnelle : « Est-ce qu'une réussite, c'est réussir dans la vie ou est-ce que c'est réussir sa vie ? C'est plutôt quand même réussir sa vie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? »

Mais en même temps, il semble garder toutes les options ouvertes « Peu importe l'histoire qui nous amènera à vivre ensemble dans les semaines, les mois et les années qui viennent, de toute façon, je serai toujours là. »

Et François Baroin rappelle aussi ce que son mentor Jacques Chirac lui avait demandé : « Le pays t'a donné et maintenant tu vas lui rendre. Et tu vas lui rendre en t'engageant en politique parce qu'il n'y a rien de plus beau que de servir la politique. » La question est donc de savoir jusqu’où François Baroin va servir la politique.

