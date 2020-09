France: des magistrats et des avocats victimes d'une cyberattaque massive

Le Tribunal de Paris a fait l'objet d'une attaque informatique massive, révèle Le Journal du dimanche. Ce piratage a touché plusieurs magistrats et avocats parisiens, ainsi que le procureur de la République Rémy Heitz. Une enquête est en cours pour trouver les auteurs.

Victime de la cyberattaque, le procureur de la République a confié une enquête à la Direction générale de la sécurité intérieure, qui tente désormais de retrouver les auteurs de l'attaque et de connaître leurs motivations. Une source proche du dossier a notamment précisé que cette attaque était d'ampleur plus large, ne se limitant pas au tribunal judiciaire de Paris.

Parmi les victimes, l'avocat Jean-Marc Delas, spécialisé en droit pénal économique et financier, a subi d'importants dégâts informatiques. Il raconte sa mésaventure : « Je n’avais plus accès à mes mails, et surtout je recevais des mails très curieux de personnes soit contradicteurs, soit clients, avec qui je n’avais pas été en relation depuis deux ou trois ans. Donc j’ai compris tout de suite que mon ordinateur était infecté. J’ai prévenu l’informaticien et j’ai déduit ensuite de ce que sans doute, la veille au soir, j’ai identifié un mail, supposé venir d’un contradicteur, qui devait être vérolé. Voilà. Mon informaticien a fait ce travail qui était compliqué, une journée et demie, pour remettre tout en ordre. Il m’a dit que le virus était virulent et, sur l’origine, je n’ai pas la moindre idée. »

Défenseur d'Alexandre Djouhri

Pour l’avocat, cet acte est avant tout malveillant et il ne voit pas de rapport avec les dossiers sur lesquels il travaille. « Ce n’est pas comme dans les entreprises où quand on fait l’objet d’un piratage on vous demande une rançon. Moi, j’ai un dossier, il a été évoqué, je défends Alexandre Djouhri qui est présenté à tort comme le personnage central d’un financement de la campagne de Sarkozy en 2007, je ne vois pas du tout le lien, explique-t-il perplexe. Très franchement, compte tenu du mode opératoire, du fait que rien n’est revendiqué, ça ressemble vraiment à un acte de malveillance comme on en voit de plus en plus fréquemment, il me semble. »

