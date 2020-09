France: les syndicats de Suez vent debout contre le projet de rachat de Veolia

Les syndicats de Suez se mobilisent ce mardi contre le projet de rachat par Veolia de la quasi-intégralité de la participation d’Engie dans Suez (30 %) pour près de 2,9 milliards d’euros. Veolia, numéro un mondial des services à l’environnement veut absorber son rival, numéro deux, pour créer un champion mondial de la gestion de l’eau, des déchets, et de l’énergie.

Veolia souhaite racheter son concurrent historique Suez, en commençant par la reprise de l'essentiel des parts détenues par Engie, qui a reçu une offre à 2,9 milliards d'euros valable jusqu'au 30 septembre. Si ce rachat se concrétisait, Veolia prévoit de lancer ensuite une OPA sur le reste des actions.

Le président d'Engie a annoncé ce lundi qu'il étudierait attentivement un « nouveau projet » de Suez si le spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets, dont Veolia veut acheter à Engie les 29,9 % qu'il possède, parvenait à lui présenter rapidement « une offre alternative ».

« Il faut que nos amis de Suez ne perdent pas de temps et qu'il se mettent au travail pour nous présenter une offre alternative si elle est possible », a expliqué Jean-Claude Clamadieu. Le patron du géant de l'énergie estime toutefois que l'offre de Veolia « a une réelle logique, des points forts et des questions qu'il faut regarder avec attention » même s'il a également « l'impression que l'offre proposée est un petit peu sous-estimée ».

« De la création de malheur »

Cette ambition d'achat est dénoncée vigoureusement par la direction de Suez et ses salariés. « Une grande partie de ce projet va être financée par les synergies entre les deux groupes, c'est-à-dire qu'on va régler les doublons et on sait comment on les règle dans ce monde de multinationales », alerte Frank Reinhold Von Essen, secrétaire du comité européen CGT de Suez.

« Il y a un risque pour l'emploi, une casse sociale qui est énorme et qui pèse chez Suez et Veolia aussi parce que si ça venait à termes, il y aurait forcément une revue d'organigramme et d'effectif. Et quand il y aura des doublons, des gens perdront leur emploi à ce moment-là », ajoute-t-il.

Les 90 000 employés du groupe dans le monde, dont 30 000 en France, sont appelés à cesser le travail deux heures ce mardi entre 9h et 11h. « On ne peut pas être d'accord avec ça, ni avec le volet industriel du projet. Quand le numéro deux du secteur mange le numéro trois pour devenir numéro un, on peut comprendre. Mais quand le numéro un mange le deux pour rester numéro un, on sait ce que ça fait. L'histoire des groupes, des OPA de ce style, il y en a foison et une fois sur deux ça se passe très mal. Pour nous, il n'y a pas de création de valeur mais de la création de malheur », conclut le secrétaire du comité européen CGT de Suez.

