La délinquance a-t-elle augmenté en France?

Ce 9 septembre, s'ouvre le séminaire gouvernemental sur les questions de sécurité. Avec une ambition : afficher la volonté de l'exécutif dans la lutte contre l'insécurité en France. Une délinquance qui serait en forte hausse selon certains ténors de la droite, chiffres à l'appui. Le pays est-il de plus en plus violent depuis 30 ans ? Tout dépend en réalité de l'indicateur que l'on choisi.

En France, deux indicateurs donnent des statistiques sur la délinquance. Il y a d'abord les chiffres fournis par la police, notamment à la suite des plaintes déposées par les personnes agressées.

Il existe également l'enquête dite de victimation, menée chaque année par l'Insee et deux autres organismes. Elle consiste à sonder les Français sur les éventuelles agressions qu'ils ont subi au cours de l'année écoulée.

Là où les choses se corsent un peu, c'est que ces deux méthodes ne soulignent pas toujours les mêmes tendances. Concernant les chiffres de la police, depuis une dizaine d'années, le périmètre de la loi qui fait d'une violence un délit a été élargi. Ainsi, certaines agressions qui passaient jusqu'alors sous la barre des statistiques sont désormais comptabilisées provoquant de fait une augmentation de la délinquance.

De son côté, l'enquête de victimation ne met en relief aucune tendance à la hausse ni à la baisse des agressions physiques non létales depuis les années 1990.

Autrement dit, l'indicateur policier prendrait de plus en plus en compte des agressions qui étaient déjà comptabilisées par ailleurs dans les enquêtes de victimation ces dernières décennies.

Des indicateurs qui se complètent néanmoins et doivent être confrontées pour saisir avec précision le niveau de délinquance en France.

Les pompiers victimes d'actes de violences

La situation d'insécurité en France n'épargne ni les populations ni les policiers, ni même les pompiers dont la mission est de secourir les personnes et les biens. Ces derniers sont de plus en plus confrontés à un nombre d'actes de violence qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans, avec un record en 2019 : 3 411 agressions de sapeurs-pompiers.

Malheureusement très souvent nous recevons de la part des personnes des jets de pierre, des insultes, des crachats. Nous ce que nous voulons, c'est que la peur change de camp. Lieutenant-colonel Alain Laratta, vice-président du syndicat Avenir Secours Aram Mbengue

Darmanin en première ligne sur un sujet très politique

L'exécutif compte bien en faire un marqueur de son action, à deux ans de la présidentielle. Une stratégie qui a un visage, celui de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

À chaque fait divers, chaque agression, le ministre de l'Intérieur twitte ou se rend directement sur place. Depuis sa nomination place Beauvau, Gérald Darmanin s'est mis clairement dans les pas de Nicolas Sarkozy, son mentor. Même omniprésence dans les médias, même style, mêmes phrases chocs, jusqu'à dénoncer « l'ensauvagement » de la société.

Une polémique éclate avec le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Mais Emmanuel Macron ne tranche pas, accuse la presse de faire le « kamasutra » de cette affaire.

La passe d'armes entre les deux ministres a même été « utile » aux yeux du chef de l'État, affirme un familier du pouvoir. « Cela montre qu'on a des sensibilités de droite et de gauche au sein du gouvernement. »

Attaqué tout l'été par Marine Le Pen et par la droite pour son incapacité à protéger les Français, le gouvernement ne veut pas se faire doubler sur ce terrain crucial en vue des prochaines élections. « On ne réagit pas sous la pression de la droite, c'est une demande des maires, du terrain », jure une ministre avant de reconnaître, « ça nous servira peut-être politiquement...»

