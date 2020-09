France: pour sa rentrée, Emmanuel Macron tente de lier l’égalité à l’insécurité

Emmanuel Macron s’est rendu mardi 8 septembre à Clermont Ferrand, dans un lycée professionnel lors d’un déplacement consacré à l’égalité des chances. D’abord valorisant l’apprentissage, le chef de l’État a essayé de montrer que l’égalité des chances a aussi un lien avec l’insécurité, au cœur de l’actualité en cette rentrée.

Avec notre envoyée spéciale à Clermont-Ferrand, Valérie Gas

Égalité des chances et sécurité, pour Emmanuel Macron ce sont les deux piliers d’une bonne politique : l’une ne va pas sans l’autre. C’est ce que le président a expliqué comme pour répondre aux attaques de la droite, qui lui reproche son laxisme. Soit un raisonnement qu’il a qualifié de « simpliste ».

« Lorsque l’insécurité s’installe, c’est souvent un symptôme : il faut traiter avec réalisme, force et détermination les problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés, mais il faut en même temps en traiter la cause profonde, a-t-il dit dans un lycée professionnel en Auvergne. Et donc traiter le sujet de l’éducation, de la formation et des opportunités économiques. C’est pour moi, un fil rouge de ce mandat, et au moment où notre pays traverse une crise sanitaire, économique et sociale, je pense qu’il est encore plus important non seulement le rappeler, mais de faire. »

Faire, moins parler et surtout moins polémiquer : comme sur l’utilisation du mot « ensauvagement » par son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. C’est le souhait qu’Emmanuel Macron a formulé : « Il y a eu des sondages, des commentaires, vous avez le Kama Sutra de l’ensauvagement depuis 15 jours, tous ensemble. Donc je vous laisse à votre Kama Sutra : demandez aux gens, ils veulent qu’on règle leurs problèmes et nous, on est là pour régler leurs problèmes », a-t-il lancé.

Emmanuel Macron essaie de jouer la carte de l’efficacité.

