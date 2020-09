France: Gérald Darmanin entend « pénaliser » les « certificats de virginité »

Avant le séminaire gouvernemental mercredi centré sur les questions de sécurité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa ont présenté ce lundi les priorités du gouvernement sur le sujet.

Publicité Lire la suite

Le projet de loi contre le séparatisme, chantier lancé par Emmanuel Macron en février contre les communautarismes religieux, doit être présenté en conseil des ministres à l'automne. « Nous sommes en train de le finaliser », a indiqué Marlène Schiappa.

Parmi les mesures déjà annoncées, la création d'un « contrat d'engagement sur la laïcité » que devront signer les associations avec la fin des subventions en cas de non-respect de cette charte, notamment sur l'égalité hommes-femmes. Gérald Darmanin va également « proposer de pénaliser » les certificats de virginité délivrés par certains médecins avant un mariage religieux, une pratique déjà condamnée par le Conseil de l'Ordre des médecins.

Pour Ghada Hatem, gynécologue et médecin-cheffe à la Maison des femmes à Saint-Denis, le combat doit se mener autrement. « Je pense que c’est une fausse bonne idée, explique-t-elle au micro de Valérie Cohen. Je pense que le sujet n’est pas de faire ou de ne pas faire de certificats de virginité. Le sujet, c’est pourquoi des jeunes filles nées en France éprouvent le besoin, pour pouvoir rester dans leur famille, de bénéficier d’un mariage arrangé, puisqu’en général, c’est ça, et de se faire valider par un médecin comme étant encore vierges ? »

« La solution, c’est d’éduquer toutes les générations possibles. Normalement, tous les jeunes de ce pays devraient avoir trois fois par an, de la maternelle à la Terminale, la possibilité d’échanger avec des personnes venues leur parler d’éducation à la sexualité, de respect, d’autonomie. Si on le faisait trois fois par an, en adaptant son discours à l’âge des jeunes en face de soi, je pense qu’on aurait plus de jeunes filles qui comprendraient qu’elles ne sont pas obligées de se soumettre à leurs parents. Et puis il faut peut-être aussi éduquer les parents. Parce qu’il faut que les parents arrêtent d’exiger ça de leurs filles. Ils tiennent leurs filles par cette idée : “Si tu ne veux pas te marier comme je l’entends, tu vas sortir du clan." »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne