Au procès de l’attentat contre «Charlie Hebdo», les blessés racontent leur douleur

Au procès des attentats de janvier 2015, les blessés de l’attaque de Charlie Hebdo ont pris la parole mercredi 9 septembre. Après les survivants de la veille et leurs immenses douleurs psychologiques, les blessés racontent, en plus des troubles psychologiques, leurs douleurs physiques.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale au tribunal de Paris,

C’est d’abord Simon Fieschi, le webmaster du journal qui s’avance vers la barre à l’aide d’une béquille. Il indique d’emblée qu’il sera plus bref que ses collègues la veille, « car comme vous avez vu sur la vidéo-surveillance, ça a été extrêmement rapide pour moi », pointe-t-il.

Installé dans le hall du journal, Simon Fieschi est effectivement le premier sur lequel tire Cherif Kouachi. « Je me souviens de la porte qui s’ouvre, d’une déflagration, et de mon champ de vision qui part en diagonale. J’ai perdu connaissance, c’est sans doute ce qui m’a sauvé », raconte le trentenaire, qui parle doucement, comme s’il pesait chaque mot. Ou peut-être est-ce que chaque mot lui demande un effort.

Quand il reprend connaissance, il est marqué par le silence, puis par une image, plus tard : « Celle d’une trainée de sang, du sang qui devait être le mien, peut-être mélangé à celui d’autres blessés, et dans lequel les secours avaient marché, dit-il. L’image qui me reste c’est celle de cette trainée de sang dont je ne comprends pas la signification à ce moment-là ».

Car à cet instant, il ignore l’ampleur de la tuerie. Evacué et plongé dans le coma une semaine, il n’apprendra qu’après les noms des morts, les autres attaques, la traque ou la manifestation du 11 janvier.

« Aucune envie d’offrir ma douleur à ceux qui ont tout fait pour me l’infliger »

Simon Fieschi a hésité à venir témoigner, avoue-t-il : « J’étais tiraillé. D’un côté, je n’ai aucune envie d’offrir ma douleur à ceux qui ont tout fait pour me l’infliger, et en même temps, aucune envie de leur épargner les conséquences de leurs actes. Je suis donc venu témoigner de l’effet d’une arme de guerre », explique-t-il.

Très pudiquement, Simon Fieschi décrit les séquelles de ces deux balles, dont l’une l’a atteint au cou. Cinq semaines en réanimation, huit mois d’hospitalisation. Touché à la colonne, il a perdu 7 cm de taille. Initialement paralysé, il devra poursuivre une rééducation à vie. Il y a aussi les atteintes aux nerfs, ces douleurs qui ne partent plus ou ont parfois remplacé le toucher.

Les séquelles psychologiques ne sont, elles, apparues qu’après. « Quand le corps est atteint aussi gravement, on ne peut pas craquer psychologiquement », explique-t-il, avant de préciser : « Lutter contre la paralysie, faire abstraction de la douleur et tenter de voir le bon côté des choses génère fatigue abyssale qui ne disparait jamais, chacun de mes actes est arrachés à cette fatigue. »

Non pas un « rescapé », mais un « survivant », insiste Simon Fieschi

Simon Fieschi réfute le terme de rescapé et préfère se décrire comme survivant. Un moment marquant dans un témoignage déjà très fort. Pour lui, il y a dans « rescapé » l’idée qu’on a échappé à quelque chose. Or il l’affirme qu’« aucun de ceux présents, vivant ou morts, blessés ou non, et même certains qui n’étaient pas là, aucun d’entre nous n’a échappé à ce qu’il s’est passé », insiste-t-il.

« Je me considère plus comme un survivant qu’un rescapé avec que ça implique de conséquences, de sa chance et de responsabilité. » Et sa responsabilité, dit-il, était de témoigner de l’effet d’une balle de kalachnikov : « Cette balle ne m’a pas raté mais je dirais aussi qu’elle m’a pas eu. Et je dirais aussi la même chose pour le journal », conclut Simon Fieschi.

Une « Intelligentsia qui a créé un climat délétère qui a favorisé l’attaque »

Après le webmaster de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino, l’expert en écologie de l’hebdomadaire, a livré un témoignage au ton très différent. Lui aussi s’appuie sur une béquille, car il a reçu une balle dans chaque jambe, ainsi qu’une autre dans l’abdomen. Mais Fabrice Nicolino ne s’étend pas sur ses blessures physiques ou psychologiques : « Je m’en sors plutôt bien, vraiment », insiste-t-il.

Il s’anime en revanche quand il décrit les conditions de travail actuelles de Charlie Hebdo : les six portes blindées à passer, les gendarmes armés, la « panic room » installée au sein même des locaux… « Comment est-ce concevable qu’en 2020, en France, le pays des droits de l’Homme et de la liberté, une équipe doive ainsi travailler ? » Il s’en prend à ses collègues de la presse qui selon lui ne dénoncent pas cette situation et ne mènent pas frontalement le combat nécessaire pour défendre la liberté.

Fabrice Nicolino conspue aussi une « certaine intelligentsia qui a créé un climat délétère qui a ainsi favorisé » l’attaque contre Charlie Hebdo. Soit « un réseau dense de gens qui a refusé de voir l’évidence et qui, confronté à ce totalitarisme, n’a rien vu. Ceux qui ont colporté la calomnie selon laquelle Charlie était un journal de racistes ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne