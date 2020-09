Procès de l'attentat de «Charlie Hebdo»: le dessinateur Cabu honoré par sa veuve

C'est le septième jour pour le procès des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo, Montrouge et de l’Hyper Cacher. Les audiences se poursuivent jeudi 10 septembre avec les témoignages des familles de victimes de l’attaque contre le journal satirique, avec d’abord Véronique Cabu, la veuve du dessinateur Cabu, qui a évoqué le souvenir de son mari à la barre.

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Laura Martel

Véronique Cabu relate ce 7 janvier 2015. L’appel de cet ami, « il se passe quelque chose à Charlie », et ce hurlement intérieur alors que l’étreint la conviction d’un drame terrible.

Aller sur place, ne rencontrer que des regards fuyants jusqu’à ce jeune homme en blouse blanche qui dit : « Oui, votre mari a été assassiné ». « Les armes avaient parlé, l’évidence que je ressentais au fond de moi était confirmée : l’horreur était arrivée », raconte Véronique Cabu, la voix tremblante d’émotion. « Comme disait Badinter, poursuit-elle, on cicatrise de l’extérieur, mais de l’intérieur jamais. Pourtant, je m’attache à construire sa mémoire ».

Et c’est effectivement, un hommage vibrant que Véronique Cabu rend à l’homme joyeux, gourmand, fan de musique, travailleur acharné et indissociable de son crayon 60 années durant. « Sa vie, c’était le dessin. C’est Cabu qui devrait être là », pointe-t-elle d’ailleurs en préambule.

Cabu était un formidable chroniqueur judiciaire et avait notamment couvert le procès Barbie, le premier filmé pour l’histoire. « Que ce procès soit filmé aussi est crucial, dit-elle. Dans cinquante ans, on se rappellera comment les hommes et femmes de Charlie étaient épris de liberté et pouvaient tout écrire, tout dessiner. Et c’est justement pour cela qu’on est là, c’est cette liberté que les terroristes ont voulu détruire. Cabu était un homme totalement libre », explique-t-elle avec sa voix brisée et ce teint de fierté et de défi.

« Mais Charlie Hebdo est vivant. Il continue avec de nouveaux talents et je l’encouragerai toute ma vie, parce que je ne veux pas que les terroristes gagnent. D’ailleurs, ils ont perdu. Charlie Hebdo est là », conclut-elle.

