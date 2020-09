Emmanuel Macron au contact des Corses avant le sommet Med7

Moment d'explication virile avec un Corse? Emmanuel Macron à Ajaccio, le 9 septembre 2020. Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Le président français est l'hôte d'un sommet des pays du sud de l’Union européenne ce jeudi soir en Corse et reçoit sept dirigeants grec, chypriote, italien, espagnol, portugais et maltais. Au menu, plusieurs dossiers épineux, dont les relations avec les tensions avec la Turquie et la question migratoire. Avant ce rendez-vous diplomatique, Emmanuel Macron, arrivé mecredi sur l’île de beauté, était attendu par les Corses sur les questions économiques et politiques.