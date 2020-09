France: Christophe Castaner adoubé à la tête du groupe LaREM à l'Assemblée

À l'issue d'un scrutin plus serré qu'attendu, Christophe Castaner a pris jeudi la tête des députés LaREM. Ici, le 19 mai 2020.

Les députés En Marche sont réunis à Amiens dans le nord de la France. Les Marcheurs ont élu Christophe Castaner comme président de groupe à l’Assemblée. La mission de l’ancien ministre de l’Intérieur s’annonce difficile alors que les défections de députés se sont multipliées ces derniers jours. Ce fidèle d’Emmanuel Macron s’est engagé à remettre de l’ordre dans un groupe déboussolé.

Avec notre envoyé spécial à Amiens, Julien Chavanne

Les divisions, c’est fini. Les rares députés venus répondre aux micros ont préféré mettre les problèmes au frigo comme Pieyre-Alexandre Anglade. « Je crois que maintenant à 18 mois de la fin de ce quinquennat avec des défis importants pour l'avenir du pays, et bien que Christophe Castaner c'est la bonne personne »

Christophe Castaner a recueilli 54% des voix de ses collègues. Un score confortable mais loin d’un plébiscite. Une partie des députés marcheurs demande toujours plus de liberté par rapport au gouvernement. Débattre oui, se diviser non, met en garde l’ex-premier flic de France.« La division du groupe La République en marche serait au fond une forme de séparatisme et finalement symbole d'un échec. »

Pour remobiliser les députés qui se sentent parfois inutiles ou pas écoutées, Christophe Castaner joue la carte de sa proximité avec Emmanuel Macron. « Si la porte d'un ministère ne s'ouvre pas, je veux que vous me le disiez pour la faire l'ouvrir. Si une de nos lignes, une de nos convictions étaient malmenées, je veux pouvoir la porter, et la défendre jusqu'au plus haut niveau. »

Christophe Castaner aura parlé une vingtaine de minutes devant ses troupes, posé pour la photo aux côtés de l’autre candidate Aurore Bergé. Mais sa conférence de presse est finalement annulée. Aucune voix discordante n'est venue parasiter son discours. La reprise en main du groupe a déjà commencé.

