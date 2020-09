Tour de France: en zone technique, la vie de camping

C’est le centre névralgique des arrivées du Tour de France : la zone technique est une sorte de camping itinérant, dans lequel travaillent et se reposent tous ceux qui sont dans les coulisses de la course. Ouvriers, journalistes, hôtes podium, régisseurs, techniciens image et son se côtoient dans ce dédale de câbles et d’objets étonnants.

Publicité Lire la suite

Il y a la scène, la route du Tour, ses acteurs, les cyclistes ; et il y a la coulisse, la zone technique, où nous croisons justement deux comédiens de formation. Pendant presque un mois, Basile et Sébastien quittent les planches pour le plancher d’un Renault Scénic, le véhicule avec lequel ils conduisent d’une ville-arrivée à l’autre les techniciens d’un grand prestataire audiovisuel. La journée débute tôt, se finit tard - il faut raccompagner les troupes à l’hôtel - et entre temps, les deux compères, qui n’en sont pas à leur première Grande Boucle, travaillent leur frappe au jokari, un sport de raquettes d’origine basque, composé d’une balle en caoutchouc reliée à un socle par un fil élastique : « Plus tu fais de Tour de France, plus tu apprends à être équipé : la première année, tu viens sans rien, tu attends dans la voiture toute l’après-midi. Alors l’année suivante, tu penses au hamac pour te reposer au frais dans une prairie, et là, on a eu l’idée du Jokari pour faire un peu de sport et ne pas trop prendre de poids, parce qu’on mange bien sur le Tour », raconte Sébastien, pas peu fier de sa trouvaille. « C’est un vrai, insiste Basile, fabriqué dans le Jura, qualité française. 30 euros pour des heures de sport, et en plus ça ne prend pas trop de place et on peut jouer presque partout, comme ici sur le parking d’une station-service. »

La chaise de camping, un objet incontournable

Il y a les sportifs, les musiciens, plus rares cette année, les amateurs de balades au grand air et ceux qui préfèrent les jeux vidéo. Il y a aussi, plus simplement, ceux qui profitent de la coupure, du temps calme entre l’installation et le démontage, pour piquer un somme. Et pour cette catégorie, mieux vaut être équipé. Dans la zone technique, on repère les grosses productions à la qualité des chaises de camping : des plus basiques aux plus sophistiquées. Autre variante : le hamac, comme celui bricolé par Vincent dans son camion : « C’est important d’être bien installé, car on passe beaucoup de temps dans le camion, et sans ça le confort est assez précaire », précise ce technicien-son rodé au Tour de France. « On y va à tour de rôle, tout le monde peut en profiter ! »

Partager un hamac, un verre ou un bon moment, la zone technique, c’est aussi un art de vivre qui doit à regrets s’adapter aux contraintes du moment : « On nous demande de moins nous mélanger entre prestataires, on est plus entre nous, le côté ‘grande famille’ est un peu moins présent », explique Vincent, déçu. « Dans notre camion, habituellement, tout le monde venait prendre le café ou le petit-déjeuner, c’était un lieu de rencontre », renchérit, Enzo son collègue, qui conclut : « Maintenant, on se voit, mais de loin ». Si loin, et pourtant plus proches : la zone technique est cette année presque deux fois moins grande qu’en 2019.

Un endroit-clé de la zone technique du Tour de France : le buffet. TSDSL/RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne