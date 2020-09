France: les nouveaux maires écologistes en font-ils trop?

Le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic, le 21 juillet 2020. GUILLAUME SOUVANT / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Lyon est la capitale du cyclisme ce week-end avec l’arrivée et le départ des 14e et 15e étapes du Tour de France. Une grand messe qui ne plait pas à tout le monde. Il y a quelques jours, le tout nouveau maire écologiste de Lyon a provoqué un tollé en qualifiant le tour de « machiste et polluant ». Quelques jours plus tard, nouvelle déclaration choc d’un maire écolo, mais cette fois à Bordeaux à propos du sapin de Noël : « incompatible avec le développement durable ».