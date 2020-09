La France dévoile son armée de l’Air et de l’Espace et entre dans la course spatiale

La ministre de la Défense Florence Parly sera présente à la cérémonie présentant le nouveau logo de l'armée de l'Air et de l'Espace. Ici, lors d'une conférence de presse le 26 novembre 2019 à Paris. Christophe ARCHAMBAULT / AFP

L'armée de l'Air, rebaptisée « armée de l'Air et de l'Espace », dévoile vendredi 11 septembre après-midi son nouveau logo, étape symbolique du déploiement progressif de la stratégie spatiale militaire française. Cela se fait dans un contexte de compétition mondiale de plus en plus âpre.