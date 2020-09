Tour de France dans la roue de Pierre-Luc Périchon: «gagner le respect des autres équipes»

Depuis le départ de Nice, Pierre-Luc Périchon nous raconte son Tour de France vu de l’intérieur. Dans ce quatrième épisode de ses carnets de bord, l’expérimenté coureur de Cofidis explique son rôle de capitaine de route de l’équipe nordiste, avec en toile de fond la troisième place de Guillaume Martin à défendre.

Capitaine de route

« Le capitaine de route est le garant de la sérénité du groupe. Je dois remotiver les troupes quand c’est nécessaire, calmer les tensions, faire le lien entre la voiture du directeur sportif et les coureurs, mais aussi prendre des décisions. Je dois réagir vite, en fonction du scénario de l’étape. Par exemple, quand Guillaume Martin, notre leader, est tombé mardi sur la route de l’Ile de Ré, il a fallu éviter que la panique s’installe. On devient capitaine de route assez naturellement : dans un groupe, un leader s’impose par ses résultats, un capitaine de route grâce à son comportement. Il faut un bon relationnel, de l’expérience, une bonne lecture de la course pour prendre les décisions adaptées et savoir mettre ses intérêts personnels de côté pour favoriser ceux de l’équipe. Comme je n’ai pas la pression directe du résultat, je peux me donner à 100% pour le collectif. Quand il y a des moments de tension avec d’autres équipes, il m’arrive aussi de jouer un rôle de médiateur. C’est assez rare, mais là on vient de passer trois jours intenses, avec beaucoup d’électricité dans le peloton. En plus, j’ai un assez bon niveau d’anglais, ce qui me permet de bien expliquer une situation avec des coureurs étrangers. Récemment, dans des moments un peu chaud, j’ai dû m’expliquer avec l’Italien Marco Marcato ou l‘Autrichien Marco Haller, pour leur faire comprendre pourquoi nous devions "frotter" et remonter dans la file. »

Gagner du crédit

« Avec Guillaume (Martin), on est à la troisième place du classement général, mais je ne suis pas sûr que des équipes comme Bahrain-McLaren ou Movistar s’en rendent compte. Ils se demandent parfois pourquoi on vient "frotter" dans les premières positions parce qu’ils n’étaient pas habitués, vu nos résultats moyens de ces dernières années. On doit gagner le respect des autres formations, donc il faut s’imposer physiquement pour protéger notre leader dans les étapes piégeuses comme celles de ces derniers jours. Pour l’instant, comme la troisième place de Guillaume est provisoire, l’effet sur les autres n’est pas automatique. Il faudrait qu’il soit troisième à l’arrivée à Paris pour que notre statut évolue durablement. En plus, il faut comprendre que beaucoup d’équipes veulent se placer devant pour réagir en cas de grandes manœuvres : il y a celle du maillot jaune, celle du deuxième, celles qui jouent les victoires d’étapes. Ça fait beaucoup, et il n’y a pas de la place pour tout le monde et la position de troisième n’est pas totalement avantageuse. Il y a en plus une petite "guéguerre" avec d’autres équipes tricolores pour la position de premier Français. »

■ Une étape hommage à Poulidor

Le Tour passait jeudi par Saint-Léonard de Noblat, le village d’une autre grande personnalité disparue l’an dernier, l’ancien chouchou des Français, « l’éternel second » de la Grande Boucle des années 1960-1970 : Raymond Poulidor.

Quand Poupou est partout...

