France: l’armée de terre en campagne pour recruter 16000 volontaires

L'armée de terre a lancé ce samedi 12 septembre sa campagne de recrutement. Quelque 16 000 postes sont à pourvoir dans 15 grands domaines d'activité, allant de l'infanterie à l'informatique. L'armée de terre va désormais s'appuyer sur les nouvelles technologies pour s'adresser à un jeune public qu’elle souhaite recruter.

Un slogan : « Osez l'armée de terre ». Un mois durant et sur tous les écrans, l'institution communique de façon exclusive. Pendant ces semaines, pas de campagne de recrutement pour la police ni pour les pompiers. Les engagements sont ouverts dans l'armée de terre et elle le fait savoir. Une campagne choc avec des clips tournés avec de vrais soldats. L'objectif : montrer sans fard la réalité de la vie militaire.

Et pour toucher le bon public, internet est cette fois utilisé à grande échelle. « On a 165 000 jeunes qui, d’une manière ou d’une autre, viennent au contact de l’armée de terre et environ 36 000 franchissent le pas de la porte du centre de recrutement, renseigne Florence Parly, la ministre des Armées. Cette campagne de recrutement va se déployer à travers les canaux numériques qui sont les plus utilisés par les jeunes. Nous avons besoin des jeunes. »

Que vous soyez passionné de sport, de mécanique, de code ou de nouvelles technologies, il existe un métier pour vous. Ce sont des métiers exigeants, mais avec de la volonté et du travail, chacun a sa chance. Les efforts ouvrent des portes. Alors osez : https://t.co/j9JcYa9TZh pic.twitter.com/FRJN3fto3i Florence Parly (@florence_parly) September 12, 2020

« Les filles et les femmes »

L'armée garantit une progression au mérite et ouvre également ses portes en grand aux femmes. L'armée de Terre doit montrer l'exemple et se féminiser, martèle son chef d'état-major Thierry Burkhard. « Il faut que les filles et les femmes osent venir. Nous avons besoin des femmes. Cela n’enlève en rien le côté exigeant, dur du métier, mais les femmes et les filles sont capables de le faire, qu’elles osent venir. »

Après la crise sanitaire l'armée de terre souhaite accélérer le recrutement. 16 000 postes sont donc à pourvoir et autant l'an prochain.

Avec la MINARM @florence_parly pour lancer la nouvelle campagne de recrutement de l'@armeedeterre. Nous recrutons 16 000 jeunes prêts à accepter une formation exigeante pour apprendre à affronter demain des situations complexes en France et à l'étranger.#NosJeunesOPS pic.twitter.com/C7S4PmC30W Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) September 12, 2020

