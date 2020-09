Racisme en France: quand les jeunes des banlieues parisiennes s’engagent

La jeunesse française se révolte contre le racisme et n’hésite pas à se faire entendre dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Zoom sur trois villes de la banlieue parisienne où les jeunes s’activent pour faire bouger les lignes.

« Quand tu te fais traiter de nègre "pour rigoler", c’est tout sauf drôle. On est nées en France, on est Françaises. » À Melun, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale, un groupe de lycéennes, dont fait partie Delphine et Emma*, a créé le collectif Black Lives Matter 77. La démarche ? Organiser des rassemblements pour les jeunes et moins jeunes de Seine-et-Marne près de chez eux.

« Choisir ce nom, c’était une évidence, affirme Delphine, 16 ans, en première STMG au lycée Uruguay-France à Avon (77), qui avait l’idée de créer un projet depuis longtemps. Et surtout, on le comprend et on s’identifie facilement. On s’est dit qu’il fallait construire quelque chose et créer un événement. » Mais à cause de l’épidémie de coronavirus, le projet n’a pas pu aboutir tout de suite. Le décès de George Floyd a été l’élément déclencheur : « C’est ça qui nous a motivées à concrétiser le projet rapidement. »

Depuis plusieurs mois, le mouvement « Black Lives Matter » (Les vies noires comptent) soulève le monde entier. La France ne fait pas exception. Les réactions ne se sont pas fait attendre du côté des jeunes de banlieue, pour qui le drame américain en rappelle d’autres.

Une mobilisation 2.0

Il aura suffi de quelques semaines à peine et un appel lancé sur les réseaux sociaux, pour qu’une manifestation contre le racisme s’organise le 20 juin à Melun. Très vite, elle est parvenue à mobiliser les jeunes de Seine-et-Marne.

Emma, 17 ans, en terminale littéraire au Mée-sur-Seine (77) est impressionnée par la puissance de ces nouveaux médias. « En trois semaines, on a réussi à rassembler plus de 200 personnes. » En amont du rassemblement du 20 juin, les jeunes filles se sont mobilisées sur Internet. « On a posté beaucoup de stories sur Instagram, explique-elle. On a créé des sondages pour voir si les gens étaient prêts à nous rejoindre. On a repris les hashtags #blacklivesmatter et #justicepouradama parce qu’ils sont fédérateurs. On a aussi essayé de contacter Assa Traoré, sans succès. » Et elle poursuit : « On a grandi avec ces applications. On voit bien qu’on peut s’en servir de manière militante. » Le choix de leur logo n’est pas anodin. Elles ont repris le poing levé du « Black Power », symbole historique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis.

Le combat de Black Lives Matter 77 est loin d’être terminé : « On réfléchit à la suite, annonce Delphine. On veut créer un nouvel événement. Mais notre priorité pour l’instant c’est d’agrandir notre visibilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir rassembler plus de personnes la prochaine fois. »

Les 2 et 13 juin, près de 20 000 personnes se sont mobilisées à Paris, des jeunes pour la plupart, aux côtés du comité « Justice et vérité pour Adama ». Le jeune Adama Traoré fait partie des 676 personnes décédées suite à l’intervention des forces de l’ordre en 43 ans en France. Cette nouvelle génération hyper connectée a la volonté de poursuivre le combat engagé par ses ainés dans les années 1980, et réclame la justice contre l’impunité des violences policières et la fin du « privilège blanc ».

Sensibiliser…

Pour la plupart des jeunes, qui ont manifesté pour la première fois en répondant à l’appel lancé par Assa Traoré et le comité de soutien à son frère Adama, toutes et tous n’ont qu’un mot à la bouche : « Justice ». Ces actions de mobilisation ont permis au plus grand nombre d’être sensibilisé au racisme qui sévit encore en France et particulièrement dans les banlieues. Selon le rapport d’enquête du Défenseur des droits publié en juin 2020, « en moins de dix ans, les discriminations fondées sur l’origine et la couleur de peau ont presque doublé entre 2008 et 2016, passant de 6 % à 11 % sur la période. »

La ville de Grigny dans l'Essonne (91), ne fait pas exception à ces discriminations. Djigui Diarra est un comédien et réalisateur. Il a grandi à Grigny. Le jeune homme s’est construit à travers ses différents rôles et défend un cinéma engagé contre le racisme dans ses productions. Son dernier court métrage, Malgré eux, a été présenté à Cannes en 2019. Inspiré de faits réels, il traite des relations entre les jeunes et la police en banlieue.

« Je voulais proposer un film d’utilité publique, explique Djigui Diarra. J’ai tout de suite pensé aux violences policières. J’ai posé ma caméra dans les rues de Grigny pour en faire un constat. Le processus de création n’a pas été simple mais je voulais à tout prix faire ce film qui me tient vraiment à cœur. » Le cinéaste est lucide. C’est pour cela qu’il veut montrer sa banlieue : « Je ne suis pas manichéen : les jeunes sont les gentils et les policiers, les méchants. Évidemment, je filme le camp des jeunes parce que c’est celui que je connais le mieux. Mais je tenais aussi à montrer qu’il y a des policiers qui essaient de faire leur métier par vertu. »

🎥 @DjiguiDiarra est comédien et réalisateur. Il a grandi à #Grigny dans l’Essonne. Il raconte son expérience face au #racisme dans le #cinéma. Article à lire bientôt sur @RFI pic.twitter.com/Z1uabKs04n Mathilde L. (@Mthilde_Lavigne) September 8, 2020

Transmettre…

Grâce aux récentes mobilisations en France, les mentalités évoluent vis-à-vis du racisme. Le réalisateur Djigui Diarra, qui ne cache pas son soutien à la famille Traoré, anime régulièrement des ateliers avec des collégiens pour leur montrer les différents métiers du cinéma. « C’est important pour moi d’organiser ces ateliers, confie le jeune cinéaste. Cette sensibilisation, c’est quelque chose que j’aurais aimé avoir à leur âge. »

Créé par Jamel Debbouze et son association du Comedy Club, le projet « Filme l'avenir » permet à des jeunes des quartiers populaires d’aborder le monde très fermé du cinéma. Durant deux jours d’initiation à l'image, les apprentis cinéastes sont encadrés par des réalisateurs, dont fait partie Djigui Diarra, pour leur faire découvrir les différentes étapes de création d’un film. « L’objectif est de tourner et monter un film de 90 secondes qui sera ensuite envoyé au concours "Filme l'avenir", en partenariat avec le CNC [Centre national du cinéma et de l’image animée, NDLR], explique Djigui. Je voulais montrer à ces enfants qu’on peut venir de la banlieue et réussir à entrer dans le petit monde du cinéma. » Mais au-delà de la sensibilisation, les choses peuvent-elles vraiment évoluer ?

… et éduquer

Originaire de Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), le Collectif Art a réalisé en juin une fresque dans sa ville à l’effigie de George Floyd et Adama Traoré, contre le racisme et les violences policières. Elle a suscité la polémique dans les médias et les réseaux sociaux. Au cœur du débat ? Le texte qui accompagne la peinture : « Contre le racisme et les violences policières. »

Maïmouna Haïdara est adjointe au maire de Stains en charge de la lutte contre les discriminations et de l’accès aux droits. Elle soutient les artistes du collectif et défend leur liberté d’expression : « Cette fresque est digne, fière. Elle est debout. Elle se bat pour elle-même et elle a toute sa place dans notre ville qui de tout temps a lutté pour les droits humains. »

La fresque en hommage à George Floyd et Adama Traoré avant qu'elle ne soit vandalisée, à Stains, en banlieue parisienne, le 22 juin 2020. REUTERS/Benoit Tessier

La jeunesse stanoise était très présente lors de l’inauguration de la fresque le 18 juin dernier. La sœur d’Adama, Assa Traoré avait d’ailleurs fait le déplacement, sous haute surveillance. « Le racisme et les violences sont des sujets qui les touchent forcément, poursuit l’élue. Une réalité que certains d’entre eux connaissent malheureusement. Je souhaite mener des actions concernant les discriminations, notamment en direction des très jeunes, dès la primaire. » Selon les derniers chiffres de l’Insee publiés en 2017, près de 3 % des enfants de 6 à 10 ans n’étaient pas scolarisés. « Il ne faut rien laisser passer, assène l’adjointe au maire. Que ce soit de la part d’étrangers ou de sa propre famille. Je pense qu’on doit tous s’éduquer, car quelque part on peut tous avoir des propos et des comportements racistes ou discriminants. »

Toujours selon l’étude menée par l’Insee, les jeunes Stanois de 15 à 29 ans représentent 21,5 % de la population. Une jeunesse dont l’engagement s’accroit, selon Maïmouna Haïdara : « J’ai constaté un fort engouement des jeunes, à la fois sur les réseaux sociaux et lors des manifestations. La jeunesse française commence à comprendre qu’elle a un réel poids et qu’elle peut être un vecteur de changement. C’est une bonne chose car après tout, elle se bat pour son avenir »

(*Les prénoms ont été changés.)

