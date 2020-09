Procès des attentats de janvier 2015: de nouvelles menace d’Al-Qaïda visent Charlie Hebdo

Une tribune signée par soixante intellectuels

Alors que démarre cette nouvelle semaine de procès des attentats de janvier 2015, le quotidien Le Monde, a fait paraître ce dimanche 14 septembre une tribune en soutien au journal. Une soixantaine d'intellectuels ont co-signés la tribune. Parmi eux, Jean Glavany, ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche et ancien député. Il explique les raisons de cette tribune.

« Cette parole est là pour défendre la liberté d’expression qui est une liberté fondamentale, pour défendre la liberté de critiquer les religions, pour défendre la liberté de caricaturer et de faire des dessins humoristiques sur tous les sujets, pour défendre l’idée selon laquelle les lois de la République s’imposent à tous et qu’il n’y a pas de lois religieuses qui puissent s’imposer aux lois de la République, que la laïcité, c’est la suprématie, les lois républicaines sont les lois religieuses. »

« Et donc, c’est pour défendre toutes ces idées que nous sommes aujourd’hui, comme depuis le début, aux côtés de Charlie et que nous sommes toujours Charlie. Alors que, évidemment, le vent de l’oubli commence à sur cet épouvantable drame que nous avons connu en 2015, mais qui avait en même temps provoqué un formidable sursaut, nous devons toujours l’avoir à l’esprit. Nous ne devons pas oublier l’esprit républicain qui a soufflé sur la France le 11 janvier 2015. Nous sommes toujours Charlie et nous ne laisserons pas les gens de Charlie seuls dans ce combat, qui est un combat majeur. »