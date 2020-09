Procès de l’attentat de «Charlie Hebdo»: la détresse de la famille du policier Ahmed Merabet

La cour d'assises spéciale de Paris a entendu ce lundi 14 septembre les témoignages de la famille de la 12e et dernière victime de la tuerie de Charlie Hebdo : le gardien de la paix Ahmed Merabet, que les frères Kouachi avaient abattu alors qu'il était à terre. La scène, filmée par un riverain, avait fait le tour du monde. Ce qui écœure les proches du policier.

Une photo d'Ahmed Merabet fier, en uniforme. Puis plus tard, une autre du jeune homme souriant, au milieu de sa famille qui a tenu à ce que ces images soient projetées. A la barre, ses trois sœurs – ses frères n'ont pas eu la force de venir – et sa compagne, Morgane. Avec la vidéo de son assassinat, « le monde entier se souvient d'Ahmed comme d'un homme à terre, mais moi, je m'y refuse », dit-elle. Avant de le décrire « ambitieux, généreux ». Il était devenu le pilier du clan depuis le décès de son père, en 1995.

Sa mort « a brisé notre famille », raconte sa sœur aînée. C'est une « plaie ouverte » qui n'arrive pas à cicatriser malgré les séances de psy et les médicaments pour certains.

Cette douleur est sans cesse ravivée par la diffusion à la télévision des images de l'exécution d'Ahmed Merabet. « On essaie d'avancer, mais tous les ans à la même période, c'est la même chose : on revoit cette vidéo et on entend sa voix. C'est inhumain, explique l'une de ses sœurs. J'en veux énormément à celui qui a partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'en veux aussi aux médias ». Elle implore : « Qu'on arrête de le montrer en train de se faire assassiner. Qu'il repose en paix ».

