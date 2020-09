Covid-19: nouvelles restrictions à Lyon et Nice, peut-être à Marseille et en Guadeloupe

Des mesures de restriction seront décidées localement d'ici samedi pour les villes de Lyon et Nice, où le coronavirus circule à un niveau inquiétant, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce jeudi lors d'une conférence de presse, vouée à devenir hebdomadaire.

« Nous avons donc demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de (...) proposer au gouvernement d'ici samedi les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire », a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

À Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris, a-t-il ajouté, « les seuils critiques ne sont pas encore atteints, mais nous serons extrêmement attentifs à l'évolution de la situation dans ces métropoles ».

« Si la situation sanitaire ne s'améliore pas » à Marseille et en Guadeloupe, où des mesures ont déjà été adoptées, « il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes », a prévenu le ministre, citant « la possible fermeture des bars » ou « l'interdiction des rassemblements publics ».

