France: le gouvernement veut corriger le tir sur la stratégie Covid

En France, le gouvernement veut clarifier sa stratégie de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé Olivier Veran donne une conférence de presse ce jeudi. Un exercice d’explication et de pédagogie alors que le nombre de cas détectés continue d’augmenter.

« Etre plus efficace dans le dépistage », c’est l’ordre donné par Emmanuel Macron à son gouvernement. Le chef de l’État est mécontent des retards dans la délivrance des résultats des tests. Des retards qui mettent à mal la stratégie des autorités: tester, isoler, tracer.

Les déclarations très attendues du Premier ministre Jean Castex vendredi, qui comportaient finalement peu d’annonces concrètes, ont semé le trouble dans l’opinion publique sur la volonté du gouvernement de combattre l’épidémie. Le ministre de la Santé Olivier Véran est donc prié de corriger le tir.

Autre consigne du président Macron: être « transparent » et « pédagogique ». Olivier Véran devrait notamment livrer les derniers chiffres de la progression de la Covid-19, les projections pour les prochaines semaines et la carte de France actualisée de la circulation du virus. Le ministre devrait également lister les villes qui pourraient être soumises à de nouvelles restrictions et tenter de mieux expliquer qui fait quoi entre les autorités nationales et locales.

Signe qu’une nouvelle phase s’ouvre, les points presse du ministre vont de nouveau avoir lieu chaque semaine, comme au plus fort de la crise, au printemps.

