Covid-19 en France: «On a pris un sacré coup de vieux», témoigne un infirmier épuisé

En France, quel est l'état d'esprit des soignants alors que la marée Covid remonte ? Pendant la crise sanitaire, 31 000 soignants ont éte testés positifs au coronavirus sur un échantillon de 1 000 établissements. Thierry Amouroux, infirmier, fait partie de ceux-là. Avec un peu de recul il exprime ce qu'il ressent et parle de ses inquiétudes.

Publicité Lire la suite

Son métier, c'est infirmier, Thierry Amouroux est également porte-parole du syndicat national des infirmiers et à ce titre réceptable des inquiétudes de ses collègues. Il se frotte la barbe et montre l'apparition de poils blancs. Comme beaucoup de soignants, il a contracté le coronavirus. « On a pris un sacré coup de vieux tous ceux qui ont été atteints. C'est très difficile à remonter », dit-il.

Une forte fatigue physique et psychologique liée bien sûr à la prise en charge des malades du Covid. Du jamais vu selon Thierry Amouroux : « Je suis diplômé depuis 1984, donc j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu les débuts du sida. La plus grande crise que j'ai eu à affronter c'est vraiment cette année. Ça a été le plus terrible au niveau de l'ampleur, des choix thérapeutiques et de l'angoisse pour nos proches. »

Si selon l'infirmier le manque de personnel est criant dans les hôpitaux, la pénurie de matériel est toujours à déplorer. « On est toujours en tension depuis le mois de juin sur les masques FFP2, sur les gants médicaux, sur les surblouses alors qu'il y a très peu de cas et notre inquiétude c'est s'il y a un deuxième pic, en quelques jours on va se retrouver de nouveau avec des sacs poubelles sur le dos parce qu'on va rapidement manquer de matériel. »

Les soignants le disent, la consommation de matériel est multiplié par dix lors d'un pic épidémique. L’hôpital public peut-il surmonter une seconde vague Covid ? Rien n'est moins sûr, de l'avis des praticiens, au vu du manque de personnel.

Le nombre de nouvelles hospitalisations au cours des sept derniers jours s’élève à 3 894, contre 3 853 samedi, et le nombre d’admissions en réanimation à 593, un chiffre identique à celui de la veille. La France a enregistré douze nouveaux décès en 24h, ce qui porte le total de décès à 31 585 depuis le début de l’épidémie, en mars.

► À lire aussi : Covid-19: tous les indicateurs sont au rouge en France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne