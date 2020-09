France: l'École nationale de la magistrature bientôt dirigée par une femme avocate

Le ministre de la Justice a annoncé la nomination de Nathalie Roret, vice-bâtonnière du barreau de Paris, à la direction de l'École nationale de la magistrature. Wikipedia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour la première fois de son histoire, l'École nationale de la magistrature de Bordeaux va être dirigée par une femme et qui plus est, une avocate, c'est à dire une non magistrate. Ce lundi 21 septembre, le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti a proposé le nom de Nathalie Roret, vice-bâtonnière de Paris, pour diriger la prestigieuse école. Un choix qui doit encore être validé par le président de la République, mais qui ne devrait pas apaiser les tensions entre les magistrats et la chancellerie.