France: le congé paternité va doubler, de 14 à 28 jours

En France, la durée du congé paternité ou d'accueil de l'enfant va passer de 14 à 28 jours. Le pays va ainsi combler une partie de son retard par rapport aux meilleurs élèves européens.

Publicité Lire la suite

« Cette réforme va permettre à la France de passer d'une position médiane en Europe au peloton des pays de tête, avec l'Espagne, la Suède, la Norvège ou le Portugal », souligne l'Elysée.

Le président Emmanuel Macron doit annoncer officiellement l'allongement du congé paternité ce mercredi 23 septembre, lors d'un déplacement dans un centre de protection maternelle et infantile de l'Essonne. La réforme figurera dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, que les parlementaires vont examiner à l'automne. Elle devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2021.

L'exécutif suit, en partie seulement, les recommandations faites le 8 septembre par une commission d'experts, présidée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik et dont le rapport préconisait un congé paternité de neuf semaines. Mais l'Élysée n'a pas voulu aller aussi loin, sans doute pour ne pas froisser le patronat qui estime qu'au vu de la crise actuelle, le moment n'est pas opportun pour accorder de nouveaux droits aux salariés.

Une amende de 7 500 euros

Alors qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des pères ne bénéficient pas de leur congé paternité – une proportion stable depuis sa création en 2002 –, tous les deuxièmes parents devront en prendre au moins un bout : quelques jours, voire une semaine, la durée exacte faisant encore l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. En tout cas, durant cette période, l'entreprise n'aura pas le droit de faire travailler le salarié, sous peine de se voir infliger une amende de 7 500 euros.

Ce doublement du congé d'accueil de l'enfant va coûter au moins 250 millions d'euros de plus à l'État, l'an prochain, et deux fois plus en 2022. Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ne seront pas augmentées. Certains parents renoncent pourtant à prendre ces jours parce qu'ils jugent le montant de leur rémunération trop faible.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne