Coronavirus: le gouvernement français annonce de nouvelles restrictions

Face à la progression de l'épidémie de Covid-19 en France, le gouvernement a annoncé ce mercredi 23 septembre de nouvelles mesures draconiennes, notamment à Marseille et en Guadeloupe.

Publicité Lire la suite

Devant la reprise de l'épidémie de Covid-19 en France, le gouvernement voit rouge, voire écarlate. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mercredi au cours d'une intervention télévisée la mise en place de mesures draconiennes territorialisées qui seront réévaluées tous les quinze jours.

« La situation continue globalement de se dégrader, dans certains territoires, et les conséquences sanitaires, en particulier le niveau de tension hospitalière, exige que nous prenions des mesures supplémentaires », a justifié Olivier Véran. Il faut donc « réduire et réglementer certains événements et activités dont on sait qu'ils sont particulièrement propices à la circulation du virus », a-t-il expliqué pour justifier ces mesures, les plus strictes adoptées depuis la fin du confinement généralisé de la population le 11 mai.

Aix-Marseille et la Guadeloupe en « zone d'alerte maximale »

Particulièrement touchées par le regain de l'épidémie, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe ont ainsi été placées en « zone d'alerte maximale ». Les bars et restaurants vont y être fermés à partir de samedi. Tous les établissements recevant du public devront également fermer, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà en place. Les théâtres, les cinémas et les musées, où ces protocoles sont déjà obligatoires, ne sont donc pas concernés. Ce niveau est le dernier avant l'état d'urgence sanitaire, selon le nouveau classement des autorités.

Onze autres métropoles figurent en « zone d'alerte renforcée », le niveau juste en dessous : Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Nice. Dans ces zones, la jauge maximale pour les grands événements va notamment être abaissée à 1 000 personnes, contre 5 000 jusqu'alors.

A partir de lundi, « les bars ne pourront pas rester ouvert au-delà de 22 heures », a indiqué Olivier Véran, rappelant que l'horaire de fermeture sera décidé par le préfet, après concertation des élus locaux. Dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public seront également interdits, tout comme les fêtes locales ou étudiantes. Les salles de sport et les gymnases seront fermés.

Le ministre de la Santé Olivier Véran détaille les mesures concernant les zones en alerte renforcée RFI

Colère à Marseille

A Marseille, ces nouvelles annonces passent mal. « J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée », a réagi sur Twitter la maire Michèle Rubirola (EELV). « Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce », a-t-elle ajouté. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a quant à lui qualifié cette décision « prise de façon unilatérale » de « punition collective ».

De son côté, le premier adjoint de la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, voit dans la fermeture anticipée des bars à partir de lundi « un risque économique immense » et se dit « dubitatif », estimant que « le risque maximum est dans les espaces privés ».

Les indicateurs se dégradent depuis plusieurs semaines en France, où l'épidémie a déjà fait plus de 31 000 morts. Le pays a enregistré 13 072 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures tandis que le taux de positivité des tests continue de grimper, selon les données publiées mercredi par Santé publique France. Il y a actuellement « près de 6 000 malades (du Covid) hospitalisés, plus de 600 hospitalisations par jour depuis quelques jours » dont « une centaine en réanimation ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne