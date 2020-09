Covid-19: la France ouvre de nouveaux centres de dépistage pour personnes prioritaires

En France, il est toujours très compliqué de se faire tester. Pour fluidifier le trafic devant les labos, une vingtaine de centre de dépistage ont ouvert en début de semaine en Île-de-France. Ils sont réservés aux personnes prioritaires ayant des symptômes ou étant cas contact avéré d'une personne positive au Covid-19. Un accélérateur de tests utile pour les Franciliens.

Il faut seulement 45 minutes pour se faire tester dans ce nouveau centre de dépistage dans le sud de Paris et avec des résultats en 48 heures. Une bonne chose pour Laure car les délais dans les autres laboratoires étaient intenables : « Moi je suis cas contact et on m’a dit que les tests se faisaient après 7 jours et que ça ne servait à rien de le faire. J’avais essayé de prendre un rendez-vous dans un laboratoire mais je n’ai pas de nouvelles depuis samedi donc j’avais décidé de ne pas le faire. Mais finalement, j’ai reçu un SMS et je vois mes parents dimanche donc par sécurité je me suis dit : "J’y vais". »

Pour être considéré comme prioritaires au dépistage, il faut présenter une ordonnance si l'on présente des symptômes ou un SMS de l'assurance maladie si l'on est considéré comme cas contact.

Dans la file d'attente, quelques personnes symptomatiques mais beaucoup de cas contacts comme Philippe: « La situation est en train de repartir dans le mauvais sens et les autorités prennent ça de plus en plus au sérieux. Moi, je suis plutôt content de leur réactivité. C’est plutôt rassurant. »

Tester mieux plutôt que de tester plus. 500 prélèvements PCR sont réalisés chaque jour dans ce laboratoire et d’autres centres pour prioritaires devraient ouvrir dans les grandes villes françaises.

