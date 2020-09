À l’ONU, Emmanuel Macron appelle à ne plus se contenter d’un «multilatéralisme des mots»

Manuel Elias/UN Photo via AP

C’est à distance comme tous les chefs d’État et de gouvernement qu’Emmanuel Macron s’est exprimé devant l’Assemblée générale de l’ONU ce mardi soir 22 septembre. Un discours enregistré de 50 minutes pour évoquer un monde frappé par la pandémie de Covid-19 et parler du multilatéralisme qu’il défend depuis son arrivée au pouvoir.

Tous les ans à l’ONU, Emmanuel Macron défend sa vision du monde. Cette année, alors que la situation sanitaire a empêché les dirigeants mondiaux de se rendre à New York, le président français a donné son analyse de l’impact de l’épidémie. « Ce n’est pas une parenthèse qui s’est ouverte et se refermerait, c’est la poursuite d’un monde traversé par des crises profondes qui sont aussi dues à nos interdépendances. »

Pour Emmanuel Macron, la crise du Covid-19 révèle encore plus la nécessité de l’action collective, « parce que le monde tel qu’il est aujourd’hui ne peut pas se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis ». États-Unis, Chine et Russie à laquelle le chef de l’État a aussi voulu montrer la « ligne rouge » en évoquant l’affaire Navalny. « Je redis ici à la Russie la nécessité que toute la lumière soit faite sur la tentative d’assassinat contre un opposant politique à l’aide d’un agent neurotoxique. »

Emmanuel Macron a aussi essayé, comme il le fait à chacune de ses interventions à la tribune de l’ONU, de donner une dimension humaine à son discours. « J’ai en mémoire le regard d’une enfant libanaise rencontrée il y a quelques jours qui avait tout perdu. C’est la même mémoire pour les jeunes Français assassinés au Niger parce qu’ils croyaient en un monde d’humanité, de solidarité et de fraternité qui nous oblige à agir .»

Agir, car « nous ne pouvons plus nous contenter d’un multilatéralisme des mots », a dit le président.

