Procès des attentats de janvier 2015: dans le huis-clos de l'Hyper Cacher

Au procès des attentats de janvier 2015, la parole a été donnée aux survivants proches des victimes de la prise d'otages du magasin Hyper Cacher. Le 9 janvier 2015, Amédy Coulibaly y tuait quatre personnes avant d'être abattu. Mardi 22 septembre, la cour a notamment entendu Zarie, caissière du magasin et otage la plus en contact avec le terroriste, ainsi que Lassana Bathily, employé du magasin salué en héros après l'attaque.

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Laura Martel

Un peu plus de quatre heures d'horreur. C'est ce qu'ont vécu les otages d'Amédy Coulibaly, le 9 janvier 2015, quand le terroriste a fait irruption dans le magasin Hyper Cacher situé porte de Vincennes, à Paris. Au procès des personnes suspectées d'avoir participé aux attaques meurtrières de 7, 8 et 9 janvier 2015, Zarie a pris la parole mardi 22 septembre. Cette jeune caissière, âgée de 22 ans au moment des faits, a été la personne la plus en contact avec Coulibaly.

Pour Zarie, « hors de question que les gens oublient »

Sans jamais prononcer son nom, la victime raconte cet enfer sous la menace d'Amédy Coulibaly. Elle raconte les quatre assassinats auxquels elle a assisté et dont elle dit se sentir coupable. Celui de son collègue Yohan Cohen, qui était devant elle quand le tueur a tiré sa première balle. Celui de Philippe Braham, qui attendait à sa caisse. Celui de Yoab Hattab, un des otages cachés au sous-sol que le terroriste l'a envoyé chercher. Et celui de Michel Saada, qu'elle n'a pas pu dissuader de se glisser sous le rideau du magasin que Coulibaly l'obligeait à fermer.

Elle-même était sûre de mourir : « En baissant ce rideau, je me suis dit que j'étais en train de tous nous enterrer vivants », confie la jeune femme. C'est à elle que le terroriste explique être venu mourir en martyr. « Vous êtes les deux choses que je déteste le plus au monde : juifs et français », lui dit-il. Un tueur qui alterne récit de sa vie, sermons politiques et blagues cruelles. « Vous mangez pas, c'est gratuit », lance-t-il aux otages, à deux pas des cadres. Et quand un garçonnet vomit et que Zarie propose de nettoyer, le tueur répond : « Bien sûr, fais ce qu'il faut. Qu'on ne dise pas que je fais du mal aux enfants. »

« Comment peut-on avoir un discours aussi irrationnel, être calme, s'inquiéter de ne pas faire mal aux enfants, juste après avoir tué des gens sans pitié, comme s'ils n'étaient que des objets ! », s'exclame-t-elle dans un sanglot face à la cour. Même si Zarie vit aujourd'hui en Israël, elle a tenu à venir témoigner. Parce qu'il est « hors de question que les gens oublient », et parce qu'elle veut tout faire pour aller mieux. Ainsi, dit-elle, « le terroriste n'aura pas gagné ».

La leçon d'humanité de Lassana Bathily

Après le terrible huis-clos du 9 janvier, la France a découvert Lassana Bathily. Ce jeune Malien, devenu français depuis, a voulu témoigner pour faire passer un message. Ce jour-là, alors qu'il travaille dans l'Hyper Cacher, il entend des détonations qu'il n'identifie pas, puis voit arriver au sous-sol une vingtaine de personnes paniquées. D'une voix posée, l'ex-employé raconte comment il a ouvert la porte de la chambre froide et désactivé le moteur pour que les otages

puissent s'y réfugier. Il leur a ensuite proposé de tenter une sortie par le monte-charge. Eux ont préféré rester, tandis que lui, la peur au ventre, s'est lancé.

« Je me suis dit, ça passe ou ça casse », se souvient-il. Le jeune homme revient ensuite sur son aide à la police, une fois dehors : il a dessiné le plan des lieux et expliqué comment lever le rideau électrique, afin de faciliter l'assaut contre Amédy Coulibaly.

Face au tribunal, Lassana Bathily raconte aussi un épisode plus méconnu : ce moment où les forces de l'ordre l'ont d'abord pris pour un terroriste, quand il s'est échappé de l'Hyper Cacher. Brutalement menotté, il a passé 1h30 dans une voiture. « Mais je comprends. Ça prend du temps, d'identifier. Ils avaient vu sur les vidéos un Noir entrer avec une arme, et ils ont vu un Noir sortir. Ils se sont excusés après », explique-t-il d'une voix égale.

Mais ce que Lassana Bathily tient à dire, c'est combien il a été bouleversé par l'assassinat de son collègue, son « frère » Yohan Cohen. Combien l'équipe du magasin était soudée. « On mangeait ensemble, on se taquinait. On ne parlait même pas de religion. Je sais qui ils sont, eux savent qui je suis, y a que le respect qui compte », souligne-t-il. « Les terroristes essaient de nous diviser. On a besoin de vivre ensemble, de se connaître », insiste Lassana Bathily. C'est ce message, qu'il porte désormais dans les écoles, qu'il est venu livrer. « Moi, je suis musulman, mais ça n'appartient qu'à moi. Nous sommes des humains d'abord. Pour moi, l'humanité est plus importante que la religion », conclut-il.

